2026 FIFA

Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Mısır'ı 3-2 mağlup ederken, 39 yaşındaki Lionel Messi turnuvaya damga vurmaya devam ediyor. Aktarılan istatistiklere göre, bu maçta takımının galibiyetine bir gol ve bir asistle katkı sağlayan yıldız oyuncu, güncel turnuvada 8 gol ve 1 asiste ulaştı. Messi şu anda 2026

Dünya Kupası gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

MARADONA'NIN ASİST REKORU TARİH OLDU

Arjantinli oyuncu, Mısır karşısında yaptığı asistle Dünya Kupası kariyerindeki toplam asist sayısını 9'a çıkardı. Bu gelişmeyle birlikte, turnuva tarihinde 8 asisti bulunan efsanevi futbolcu Diego Maradona'yı geride bırakarak Dünya Kupası organizasyonlarının en çok asist yapan oyuncusu unvanını elde etti.

30 GOLLÜK KATKI BARAJINI AŞAN İLK İSİM

İlk kez 2006 yılında sahne aldığı organizasyonda bugüne kadar 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen Messi, eşine az rastlanır bir tablo çizdi. Kariyeri boyunca turnuvada 21 kez ağları havalandıran ve 9 gol pası veren 39 yaşındaki oyuncu, toplamda 30 gole doğrudan etki etti.

ELDE EDİLEN VERİLERİN TARİHSEL ÖNEMİ NEDİR?

Ortaya çıkan bu rakamlar, Messi'nin yirmi yıla yayılan milli takım kariyerindeki üst düzey istikrarını belgeliyor. Dünya Kupası tarihinde 30 gol katkısı barajına ulaşan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçen Arjantinli kaptan, uluslararası futbolun en zorlu istatistiksel eşiklerinden birini daha aşarak ulaşılması güç bir standarda imza attı.