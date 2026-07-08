İngiltere merkezli çok uluslu perakende devi Tesco'nun, Orta Avrupa pazarındaki geleceğine dair yeni stratejik adımlar atmaya hazırlandığı öne sürüldü. Şirketin, bölgedeki faaliyetlerini elden çıkarma ihtimali üzerinde durduğu belirtiliyor.

Financial Times'ın aktardığı habere göre, Avrupa'nın en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan Tesco, Macaristan, Çekya ve Slovakya'daki operasyonlarının geleceği için masaya oturdu. Şirket yönetiminin, bu üç ülkedeki varlıklarının satışı da dahil olmak üzere çeşitli stratejik seçenekleri değerlendirmek üzere uluslararası bankalarla görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.

TESCO'NUN KÜRESEL STRATEJİSİ NE YÖNDE İLERLİYOR?

Perakende devinin Orta Avrupa pazarından çıkış hazırlığı, şirketin son yıllarda uyguladığı ana pazarlara odaklanma stratejisinin bir devamı niteliği taşıyor. Tesco, geçmiş dönemde Asya operasyonlarını ve Polonya'daki iştiraklerini elden çıkararak ağırlığını İngiltere ve İrlanda gibi çekirdek pazarlara vermişti. Macaristan, Çekya ve Slovakya'yı kapsayan olası bir satışın da, şirketin küresel çapta yürüttüğü sadeleşme ve ana pazarda güçlenme politikasının yeni bir aşaması olduğu değerlendiriliyor.