Kumluca ve Finike'deki narenciye üreticileri, tarımsal zararlılarla mücadelede yeni bir döneme adım attı. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, bölgedeki bahçelere kimyasal ilaçlamaya alternatif olarak faydalı böcekler bırakıldı.

Enstitü yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, biyolojik mücadele yöntemleri sayesinde tarımda kimyasal zehir kullanımı ciddi oranda düşürülüyor. Bu durum hem doğanın dengesini koruyor hem de çiftçinin girdi maliyetlerini azaltarak ekonomik avantaj yaratıyor.

BİYOLOJİK MÜCADELE ÜRETİCİYE NE SAĞLIYOR?

Sürdürülebilir tarım hedefiyle hayata geçirilen uygulamayla, narenciye ağaçlarının zararlı organizmalardan doğal yollarla temizlenmesi hedefleniyor. Sağlıklı ve kaliteli ürün elde edilmesini sağlayan bu yöntem, uzun vadede toprağın ve su kaynaklarının da korunmasına doğrudan katkı sunuyor.

Kumluca'da gerçekleştirilen böcek salım etkinliğine üst düzey katılım sağlandı. Programa; TAGEM

Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Özdemir, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Abdullah Ünlü, Teknik Müdür Yardımcısı Ali Öztop, Finike İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin ve Kumluca İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa Akşit ile çok sayıda teknik personel katıldı.

BÖLGE TARIMI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Narenciye ihracatında en büyük engellerden biri olan kimyasal ilaç kalıntısı sorunu, faydalı böcek kullanımıyla en aza indiriliyor. Kumluca ve Finike'de başlayan bu doğa dostu adımın, Alanya başta olmak üzere tüm Akdeniz havzasındaki tarımsal üretim pratiklerine örnek teşkil etmesi ve üreticiler tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor. İhracat kalitesini artıran biyolojik mücadele çalışmalarının, önümüzdeki süreçte bölge genelinde yaygınlaştırılacağı duyuruldu.