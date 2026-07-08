Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden günlük yaşamına dair yeni bir paylaşımda bulundu. Sözcü'nün aktardığı habere göre, ünlü oyuncu torunu Aslışah Demirağ eşliğinde gerçekleştirdiği antrenman anlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Koçyiğit, yayımladığı görüntülere duygusal bir not düşerek, torununun kendisine yol göstermesinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Usta oyuncu paylaşımında, hayatın en güzel anlarından birinin torununun rehberliğinde sevgiyle ilerlemek olduğunu belirterek, "Bugün spor hocam canımın canı Aslışah'ımdı" ifadelerini kullandı.

ASLIŞAH DEMİRAĞ'DAN YANIT GECİKMEDİ

Anneannesinin bu anlamlı paylaşımına kayıtsız kalmayan Aslışah Demirağ, gönderinin altına sevgi dolu bir yorum bıraktı. Demirağ, anneannesiyle gurur duyduğunu belirterek onu her zaman bir idol olarak gördüğünü açıkladı. İkilinin bu sıcak etkileşimi, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından yoğun beğeni ve destek mesajları aldı.

İLERİ YAŞTA EGZERSİZİN ÖNEMİ VE ÖRNEK TABLO

Yetmişli yaşlarının ortasında olan usta sanatçının aktif bir yaşam sürmesi ve fiziksel egzersizlerini aksatmaması, sağlıklı yaşlanma konusunda kamuoyuna olumlu bir mesaj veriyor. Uzmanlar, ileri yaşlarda aile üyeleriyle birlikte yapılan düzenli ve hafif tempolu spor aktivitelerinin, hem fiziksel sağlığı korumada hem de kuşaklar arası psikolojik bağları güçlendirmede kritik bir rol oynadığını bildiriyor.