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NATO

Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında davetli olarak Ankara'ya gelen Japon Bakan Motegi, diplomasi trafiğine Türk kahvesi molası verdi. ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden bir video yayımlayan Motegi, geleneksel Türk kahvesi yapımını ve tadım sürecini takipçileriyle paylaştı.

Bakan Motegi, Türkiye denilince akla ilk gelen lezzetlerden birinin Türk kahvesi olduğunu belirtti. İçeceğin filtre kullanılmadan, suyla doğrudan kaynatılarak hazırlandığını ifade eden Motegi, telvenin dibe çökmesinin ardından üstte kalan berrak kısmın tüketildiğini vurguladı.

"KEYFİ İÇTİKTEN SONRA DA SÜRÜYOR"

Toplantılar ve görüşmeler arasındaki molalarda bu otantik lezzeti deneyimlediğini belirten Motegi, kahvenin sadece hazırlık aşamasıyla değil, sonrasındaki ritüelleriyle de benzersiz olduğunu dile getirdi. Tadım sonrası izlenimlerini aktaran Japon Bakan, içeceğin beklediği kadar acı olmadığını ve doğal bir aromaya sahip olduğunu ifade etti.

KAHVE FALIYLA DİPLOMASİ TAHMİNİ

Türk kahvesi kültürünün ayrılmaz bir parçası olan fal bakma geleneği de Motegi'nin ilgisini çeken detaylar arasında yer aldı. Fincanın ters çevrilerek beklendiğini ve kalan telve ile fal bakıldığını anlatan Bakan, uluslararası durumların bundan sonra nasıl gelişeceğini fal bakarak tahmin etmeye çalışacağını esprili bir dille ifade etti.

KÜLTÜREL DİPLOMASİNİN DEĞİŞMEZ PARÇASI

Türk kahvesi, yüzyıllardır hem sosyal yaşamda hem de devletler arası resmi görüşmelerde önemli bir kültürel diplomasi aracı olarak işlev görüyor.

UNESCO

Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde de yer alan bu köklü gelenek, yabancı diplomatların ve devlet insanlarının Türkiye ziyaretlerinde en çok ilgi gösterdiği kültürel ritüellerin başında gelmeye devam ediyor.