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Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Japon Bakan Motegi, sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Temasları arasındaki molalarda otantik Türk kahvesi deneyimleyen Motegi, bu anları takipçileriyle videolu olarak paylaştı.

Bakan Motegi, Türkiye denildiğinde akla ilk gelen değerlerden birinin Türk kahvesi olduğunu vurguladı. Kahvenin filtre kullanılmadan, doğrudan suyla kaynatılarak hazırlandığını belirten Motegi, telvenin dibe çökmesinin ardından üstte kalan berrak kısmın içildiğini ayrıntılı şekilde anlattı.

TADI VE HAZIRLANIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Türk kahvesinin yalnızca hazırlanışı ve tüketim şekliyle değil, içildikten sonra bıraktığı etkiyle de benzersiz olduğunu söyleyen Motegi, tadım sonrası izlenimlerini aktardı. Beklediği kadar acı bir tatla karşılaşmadığını belirten Japon Bakan, kahvenin kendine has doğal bir kokusu bulunduğunu dile getirdi.

KAHVE FALIYLA KÜRESEL TAHMİN

Türk kahvesini dünya genelindeki diğer kahve türlerinden ayıran en önemli ritüellerden biri olan kahve falı geleneği, Japon Bakan'ın da yakından ilgisini çekti. Fincanın ters çevrilerek telvenin soğumasının beklenmesi ve ardından ortaya çıkan şekillerin yorumlanması geleneğine değinen Motegi, bu kültürel ritüeli esprili bir dille kendi diplomatik gündemine taşıdı.

Bakan Motegi paylaşımını, fincanın içinde kalan telveyle fal bakıldığını hatırlatarak sonlandırdı. Uluslararası siyasi ve diplomatik durumların bundan sonra nasıl bir seyir izleyeceğini, kahve falına bakarak tahmin etmeye çalışacağını belirterek takipçilerine keyifli bir mesaj verdi.