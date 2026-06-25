Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz 2026 maaş zamları için geri sayım devam ediyor. Sabah Gazetesi'nin aktardığı habere göre, AK Parti hükümeti en düşük emekli aylığını yeniden düzenlemek üzere kapsamlı bir hazırlık sürecine girdi. Mevcut durumda 20 bin lira olan en düşük emekli maaşının, yapılacak yasal düzenlemeyle 23 bin 500 lira seviyelerine çıkarılması öngörülüyor.

TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre, 5 aylık enflasyon oranı yüzde 16,60 olarak kesinleşti. Bu istatistiksel tablo, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,60 oranındaki artışın şimdiden hak edildiğini ortaya koyuyor.

5 AYLIK RAKAMLAR NE GÖSTERİYOR?

Sadece 5 aylık enflasyon verisi üzerinden yapılan güncel hesaplamalara göre, 20 bin liralık taban aylığın 23 bin 233 lira ile 23 bin 322 lira bandına ulaştığı görülüyor. Memur ve memur emeklileri cephesinde ise enflasyon farkı yüzde 5,05 olarak belirlendi. Bu farkla birlikte memur emeklilerinin toplam zam oranı şimdiden yüzde 12,41 seviyesinde garantilenmiş durumda.

TEMMUZ AYINDA HESAPLAMALAR NASIL DEĞİŞECEK?

Gözler şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da duyuracağı haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Açıklanacak bu son veriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı tam anlamıyla netleşecek. Haziran verisinin mevcut yüzde 16,60'lık oranın üzerine eklenmesiyle ortaya çıkacak nihai yasal zam oranına, hükümet tarafından ek bir refah payı ilave edilip edilmeyeceği meclis aşamasında kesinlik kazanacak.