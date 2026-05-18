Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk gençliğine olan inancını vurgulayarak, "Atatürk'ün hitabesinde bahsettiği gençlik; her zaman 18 yaşında ve daima iç ile dış düşmanlara karşı hazır beklemektedir" dedi.

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin esareti reddederek bağımsızlığı uğruna ayağa kalktığı, umutların yeniden filizlendiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Türkoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan kutlu yürüyüşün, milletin inancı ve kararlılığıyla büyük bir zafere dönüştüğünü ifade etti.

GELECEĞE BIRAKILAN EN BÜYÜK MİRAS

19 Mayıs'ın sadece bir kurtuluş meşalesi olmadığını, aynı zamanda Türk gençliğine duyulan güvenin simgesi olduğunu dile getiren Türkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü gençliğe armağan etmesi, Türk gençliğinin milletimizin yarınlarındaki yerini ve sorumluluğunu açıkça ortaya koymaktadır. Zafer Partisi olarak; gençliğe umutla bakıyoruz ve Türk gençliğine sonuna kadar güveniyoruz."

HEDEFİMİZ TAM BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE

Bugünün yöneticileri ve siyasetçileri olarak en büyük görevlerinin gençlere güçlü ve huzurlu bir gelecek bırakmak olduğunu vurgulayan Türkoğlu, üretimin ve adaletin önemine dikkat çekti:

"Bugün bizlere düşen görev; gençlerimize güçlü, huzurlu ve tam bağımsız bir Türkiye bırakmak, milli birlik ve beraberlik ruhunu diri tutmaktır. Üreten, adalet duygusunu kaybetmeyen, milli kimliğine sahip çıkan bir Türkiye ideali hepimizin ortak hedefi olmalıdır."

Başkan Türkoğlu mesajını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm Kurtuluş Mücadelemiz kahramanlarını rahmet ve minnetle anarak, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak sonlandırdı.