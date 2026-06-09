ALANYA’DA son yıllarda uygulanan ikamet izinlerine yönelik kısıtlamaların bazı bölgelerde yeniden düzenlenmesi, özellikle yabancı yatırımcı cephesinde olumlu bir karşılık buldu. Gayrimenkul sektöründe uzun süredir devam eden belirsizliklerin ardından atılan bu adımın, hem yerleşik yabancılar hem de yatırım amacıyla bölgeyi tercih eden uluslararası alıcılar açısından güven tazeledi.

BELİRSİZLİK DÖNEMİ GERİDE KALIYOR

TTPP- Emlak Profesyonelleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Metin Deke, düzenlemenin özellikle Kargıcak, Mahmutlar, Kestel ve Avsallar bölgelerine yönelik ilgiyi artırdığını belirterek, "Alanya'da bazı mahallelerde uygulanan ikamet kısıtlamalarına ilişkin yapılan yeni düzenleme, yurtdışındaki yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı. Özellikle Kargıcak, Mahmutlar, Kestel ve Avsallar bölgelerine yönelik ilginin yeniden artmaya başladığını gözlemliyoruz. Son yıllarda ikamet izinleri konusunda yaşanan belirsizlikler nedeniyle birçok yabancı yatırımcı farklı ülke ve bölgelere yönelmişti. Yapılan düzenleme ile birlikte Alanya'nın uluslararası pazardaki rekabet gücünün yeniden artacağına inanıyoruz" dedi.

ULUSLARARASI YATIRIMCI İLGİSİ ARTTI

Başta Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Almanya ve İskandinav ülkeleri olmak üzere birçok pazardan olumlu geri dönüşler almaya başladıklarını belirten Deke, yatırımcıların Alanya’nın yaşam kalitesi, güçlü turizm altyapısı ve güvenli yatırım ortamı nedeniyle bölgeye ilgilerini sürdürdüğünü ifade etti. Deke, "Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Almanya ve İskandinav ülkeleri olmak üzere birçok pazardan olumlu geri dönüşler almaya başladık. Yatırımcılar, Alanya'nın sunduğu yaşam kalitesi, güçlü turizm altyapısı, sıcak kanlı, yardım sever insan faktörü ve güvenli yatırım ortamı nedeniyle bölgeye olan ilgilerini sürdürmektedir. Bu düzenlemenin yalnızca gayrimenkul sektörüne değil, inşaat, turizm, ticaret ve hizmet sektörlerine de olumlu yansımaları olacağını düşünüyoruz. Alanya ekonomisinin canlanmasına katkı sağlayacak her türlü adımı destekliyor, yatırım ortamının sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yapıda devam etmesini önemsiyoruz. Alanya, sahip olduğu uluslararası kimliği ve güçlü potansiyeliyle yabancı yatırımcılar açısından Türkiye'nin en önemli cazibe merkezlerinden biri olmaya devam edecektir. İkamet düzenlemesi önemli bir adımdır; ancak Alanya'nın uluslararası yatırım merkezi kimliğini güçlendirmek için ulaşım, tanıtım, sağlık turizmi, dijital altyapı ve yatırımcı dostu uygulamaları içeren bütüncül bir vizyona da ihtiyaç vardır. Alanya'yı sadece tatil yapılan bir destinasyon değil, yılın 12 ayı yaşanan ve yatırım yapılan küresel bir şehir haline getirmeliyiz" dedi.



STRATEJİK VİZYON İÇİN ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Alanya’nın sahip olduğu uluslararası kimlik ve güçlü potansiyelle Türkiye’nin en önemli cazibe merkezlerinden biri olmaya devam edeceğini belirten Deke, şehrin yılın 12 ayı yaşayan ve yatırım yapılan bir küresel şehir haline gelmesi gerektiğini vurguladı. Deke, "Bölgenin uluslararası rekabet gücünü artıracak aşağıda belirtilen bazı hayati adımlar da hızla atılması oldukça faydalı olacaktır: İkamet ve vatandaşlık süreçlerini öngörülebilir hale getirmek gerekir. Yatırımcıların en büyük beklentisi, kuralların sık değişmediği, uzun vadeli plan yapabilecekleri istikrarlı bir ortamın sağlanıyor olmasıdır. Başta Almanya, Rusya, Kazakistan, Polonya, İskandinav ülkeleri ve Orta Doğu pazarı olmak üzere Alanya'nın yaşam kalitesi, güvenliği ve yatırım potansiyeli uluslararası fuarlar ve dijital kampanyalarla daha etkin tanıtılabilir. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na yıl boyunca düzenli ve direkt uçuşların artırılması, destinasyonların çoğaltılması ziyaretçilerin ve yatırımcıların bölgeye erişimini kolaylaştıracaktır. Emekliler ve uzun süreli konaklama düşünen yabancılar için sağlık hizmetleri, yaşlı bakım merkezleri ve uluslararası standartlarda yaşam projeleri teşvik edilebilir. Uzaktan çalışan yabancıları çekmek amacıyla yüksek hızlı internet altyapısı, ortak çalışma alanları ve uzun süreli konaklamaya yönelik teşvikler geliştirilebilir. Alanya'nın sadece yaz turizmi değil, 12 ay yüksek yaşam kalitesi sunan uluslararası bir şehir olduğu öne çıkarılmalıdır. Tapu, ikamet, vergi, sağlık ve belediye işlemlerinde rehberlik sağlayacak çok dilli bir "Yabancı Yatırımcı Destek Ofisi" kurulabilir. Uluslararası bisiklet, tenis, triatlon v.s. organizasyonlar ile kültür-sanat etkinlikleri artırılarak Alanya'nın marka değeri yükseltilebilir" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)