Türkiye Jimnastik Federasyonu tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Akdeniz Bölgesi Yarışmaları, Mersin’de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Akdeniz Bölgesi’nin farklı illerinden gelen genç sporcuların katıldığı organizasyonda, hem bireysel hem de takım kategorilerinde büyük heyecan yaşandı.

Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan yarışmalarda Alanya’yı temsil eden sporcular, ortaya koydukları başarılı performansla dikkat çekti. Takım halinde yarışan Alanyalı jimnastikçiler, sergiledikleri istikrarlı ve başarılı performans sayesinde tüm rakiplerini geride bırakarak Akdeniz Bölgesi Şampiyonu olmayı başardı.

ALANYA’NIN GURURU OLDULAR

Yarışmalarda Alanya takımının elde ettiği şampiyonluk, spor camiasında büyük sevinç yarattı. Takım başarısının yanı sıra sporcular bireysel kategorilerde de önemli dereceler elde ederek Alanya’nın başarısına katkı sundu.

Alanya Stars Jimnastik Kulübü bünyesinden seçilen üç sporcu, hem takım sıralamasında hem de bireysel performans değerlendirmelerinde öne çıkan isimler arasında yer aldı. Sporcuların elde ettiği sonuçlar, uzun süredir devam eden hazırlık sürecinin karşılığını verdi.

DİSİPLİNLİ ÇALIŞMANIN MEYVESİ

Şampiyonluğun ardından sporcular, antrenörler ve aileleri büyük mutluluk yaşadı. Yarışmalar boyunca sergilenen performansın tesadüf olmadığını belirten kulüp yetkilileri, başarının düzenli antrenman programları ve disiplinli çalışmaların sonucu olduğunu ifade etti.

Genç sporcuların yıl boyunca yoğun bir çalışma temposuyla hazırlandığını belirten yetkililer, elde edilen başarının Alanya’da jimnastik branşına olan ilgiyi daha da artıracağını söyledi.

HEDEF TÜRKİYE FİNALLERİ

Akdeniz Bölgesi’nde elde edilen şampiyonluğun ardından gözler şimdi bir sonraki etapta gerçekleştirilecek Türkiye finallerine çevrildi. Alanyalı sporcuların yeni organizasyonlarda da başarılı sonuçlar alarak ilçeyi en iyi şekilde temsil etmesi bekleniyor.

Son yıllarda birçok branşta ulusal başarılar elde eden Alanya, jimnastikte de yetiştirdiği sporcularla adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç yaşta elde edilen bu başarıların gelecekte daha büyük derecelerin habercisi olduğu değerlendiriliyor.

KULÜPTEN TEBRİK MESAJI

Alanya Stars Jimnastik Kulübü tarafından yapılan açıklamada, şampiyonlukta emeği bulunan sporcular, antrenörler ve aileler tebrik edildi. Açıklamada, elde edilen başarının kulüp adına gurur verici olduğu belirtilirken, sporcuların yeni organizasyonlarda da aynı başarıyı sürdürmeleri temennisinde bulunuldu.

Akdeniz Bölgesi şampiyonluğu ile önemli bir başarıya imza atan Alanyalı jimnastikçiler, hem kulüplerine hem de Alanya’ya büyük gurur yaşattı. (Şerife Çoban)