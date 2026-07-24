İHH Alanya Arama Kurtarma Ekibi, su altı afetleri ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini yükseltmek için Gazipaşa ilçesi Kahyalar bölgesi açıklarında özel bir eğitim dalışı yaptı.

Operasyonel senaryolar üzerinden ilerleyen eğitimde, dalgıçların su altı koordinasyonu ve nokta atışı yön bulma yetenekleri değerlendirildi. Ekipler, zorlu su altı şartlarında sistematik arama tekniklerini titizlikle uygularken, personelin uyumu ve su altı iletişim becerileri de detaylı şekilde test edildi.

EĞİTİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

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Alanya ekibi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerinde sürekli eğitimin hayati önem taşıdığı bildirildi. Gönüllü personelin katılımıyla gerçekleşen faaliyet sonrasında, "Daha güvenli, daha hızlı ve daha etkin müdahale edebilmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Her eğitim, bir hayat kurtarmaya atılan önemli bir adımdır" ifadeleri paylaşıldı.

BÖLGESEL DENİZ GÜVENLİĞİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Alanya ve Gazipaşa kıyı şeridi, hem turizm sezonundaki yoğunluk hem de ticari denizcilik faaliyetleri nedeniyle yüksek deniz trafiğine ev sahipliği yapıyor. Bu tür su altı arama kurtarma tatbikatları, bölgede yaşanabilecek olası su altı vakalarında yerel ekiplerin reaksiyon süresini en aza indirmeyi hedefliyor. Ekiplerin profesyonel standartlarda koordinasyon sağlaması, Akdeniz sularındaki can güvenliği ve acil müdahale kapasitesi açısından kritik bir rol üstleniyor.