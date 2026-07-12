Kaza, sabah saatlerinde Gazipaşa'dan Anamur istikametine seyir halinde olan otomobilin, Zeytinada (Seyfe) Mahallesi Sazak mevkisinde kontrolden çıkmasıyla meydana geldi. Uçurumdan denize yuvarlanan araçtan fırlayan sürücü Ahmet Miraç G., kayalık ve çalılık alana savrularak ağır yaralandı.

Arazi Şartları Kurtarmayı Zorlaştırdı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ancak sarp arazi ve ulaşımın güç olması nedeniyle ekipler yaralıya ulaşmakta büyük zorluk yaşadı. Yaklaşık 8 saat boyunca devam eden kurtarma çalışmalarında, yaralının kara yoluyla güvenli şekilde tahliyesi mümkün olmadı.

Denizden Tahliye Planı Başarısız Oldu

Ekipler ilk olarak yaralının deniz yoluyla tahliye edilmesi için plan hazırladı. Ancak bölgedeki olumsuz koşullar nedeniyle bu yöntemden sonuç alınamayınca havadan destek istendi.

Bunun üzerine olay yerine yönlendirilen kurtarma helikopteri, ağır yaralı Ahmet Miraç G.'yi bulunduğu kayalık alandan alarak güvenli şekilde tahliye etti.

Hastaneye Kaldırıldı

Helikopterle alınan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan Ahmet Miraç G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.