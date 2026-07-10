Olay, 21 Haziran 2026 tarihinde Gazipaşa ilçesindeki Fidanlık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrılan ve bir çocuk annesi olan Özge Çelik, bir süre önce ilişkisini sonlandırdığı eski erkek arkadaşı O.K. hakkında tehdit, hakaret ve darp iddiaları nedeniyle birçok kez şikâyette bulundu. Bu süreçte şüpheli hakkında çeşitli uzaklaştırma ve koruma tedbirleri uygulandığı belirtildi.

İddiaya göre başka bir suçtan Samsun'da cezaevinde bulunan O.K., izinli olarak dışarı çıktıktan sonra Gazipaşa'ya gelerek Çelik'in bulunduğu noktaya gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından yanında getirdiği bıçakla saldırdığı öne sürüldü.

KADES uygulamasıyla yardım istedi

Saldırı sırasında başından, sırtından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Özge Çelik'in, KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulunduğu belirtildi. İddiaya göre saldırı esnasında bıçak kadının sırtında kırıldı ancak şüpheli, kırılan bıçak parçasıyla saldırısını sürdürdü.

Çevrede bulunan vatandaşların ve olay yerindeki arkadaşlarının müdahalesiyle saldırı son bulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çelik, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Bıçak kırılmasaydı hayatta kalamayabilirdim"

Yaşadığı saldırıyı anlatan Özge Çelik, ayrılık kararının ardından uzun süredir tehdit ve şiddete maruz kaldığını öne sürdü. Defalarca uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen saldırının gerçekleştiğini ifade eden Çelik, bıçağın sırtında kırılmasının hayatını kurtardığını düşündüğünü söyledi.

Saldırı nedeniyle sol kolunda kas yırtılması ve güç kaybı oluştuğunu belirten Çelik, fizik tedavi sürecinin devam ettiğini, yüzünde, başında ve sırtında kalıcı izler bulunduğunu dile getirdi.

Avukattan "öldürmeye teşebbüs" değerlendirmesi

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına dosyayı takip eden avukat Yağmur Burçin Sayın Kurt ise soruşturmanın şu aşamada "kasten yaralama" kapsamında yürütüldüğünü ancak olayın niteliği itibarıyla "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğunu savundu.

Avukat Kurt, şüphelinin cezaevinden izinli çıktığının mağdura bildirilmediğini öne sürerken, saldırganın olay yerine bıçakla gelmesi ve saldırının devam etmesinin öldürme kastını ortaya koyduğunu iddia etti.

Soruşturma devam ediyor

Olayın ardından tutuklanan şüpheli hakkında adli soruşturma sürüyor. Kesin doktor raporunun dosyaya eklenmesinin ardından suç vasfına ilişkin değerlendirmenin yeniden yapılması beklenirken, mağdur taraf olayın "kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirilmesi için hukuki süreci takip edeceklerini açıkladı.