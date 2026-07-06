İlk anlarda sosyal medya platformlarında ve bazı haber hesaplarında olayın Suriyeli uyruklu kişiler arasında yaşanan silahlı çatışmadan kaynaklandığı yönünde paylaşımlar yapıldı. Ancak daha sonra edinilen resmi bilgiler, iddiaların doğru olmadığını ortaya koydu.

Şüpheli "dur" ihtarına uymadı

Edinilen bilgilere göre polis ekipleri, bir vatandaşın kavga yaşanabileceği yönündeki ihbarı üzerine belirtilen bölgeye sevk edildi. Olay yerinde şüpheli görülen bir kişi, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Şüpheliyi durdurmak isteyen ekipler, yasal prosedür kapsamında havaya uyarı atışı yaptı. İlçede paniğe yol açan silah seslerinin de bu uyarı atışlarından kaynaklandığı öğrenildi.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Yetkililer, olay sırasında herhangi bir silahlı çatışmanın yaşanmadığını, vatandaşlara ya da polis ekiplerine yönelik bir saldırının söz konusu olmadığını belirtti.

İddialar gerçeği yansıtmadı

Böylece kamuoyunda hızla yayılan "Suriyeliler arasında silahlı çatışma çıktı" yönündeki paylaşımların asılsız olduğu netlik kazandı. Güvenlik kaynakları, olayın tamamen polis ekiplerinin yürüttüğü adli süreç kapsamında gerçekleştiğini, duyulan silah seslerinin ise yalnızca kaçan şüpheliyi durdurmaya yönelik yapılan uyarı atışlarından ibaret olduğunu ifade etti.

Yetkililerden bilgi kirliliği uyarısı

Yetkililer, benzer olaylarda yanlış bilgi ve asılsız iddiaların toplumda gereksiz paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımlar yerine resmi açıklamaları ve güvenilir haber kaynaklarını takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.