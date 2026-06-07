Forbes'un yayımladığı habere göre, 53 yaşındaki Caryn Seidman Becker, finansal kriz döneminde iflas eden biyometrik kimlik doğrulama şirketi Clear'ı devralarak büyük bir finansal başarıya imza attı. Şirketin varlıklarını ve 190 bin kullanıcının parmak izi verisini sadece 6 milyon dolara satın alan Becker, bugün 7,6 milyar dolarlık piyasa değerine sahip bir teknoloji devini yönetiyor. Becker'ın şirketteki yüzde 14,5'lik hissesi 1,1 milyar dolara ulaşırken, bu durum onu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kendi servetini edinen 44 kadın milyarder arasına soktu.

Yüz tarama, çene kemiği hatları, göz çukuru derinliği ve dudak kıvrımı gibi biyometrik verileri kullanan Clear, havalimanlarındaki güvenlik süreçlerini hızlandırıyor. Yılda 209 dolar ödeyen 8,2 milyon abonesi bulunan sistem, şu an ABD genelindeki 60 havalimanında aktif olarak kullanılıyor. Şirket, 2025 yılı itibarıyla 900 milyon dolar gelir ve 168 milyon dolar net kâr açıkladı.

BÜYÜME STRATEJİSİ VE YENİ PAZARLAR

Havalimanı üyeliklerinin 2025'te yalnızca yüzde 6 büyümesi ve iş modelinin büyük oranda devlet kurumlarının yavaşlığına dayanması, şirketi farklı sektörlere yöneltti. Airspace Data CEO'su Justin Oberman'ın aktardığına göre, devletin kontrol noktalarındaki süreçleri hızlandırması durumunda Clear'ın mevcut iş modeli risk altına girebilir. Ayrıca, üyelerinin neredeyse yarısını yıllık 900 dolar ödeyen American Express Platinum kart sahiplerinden sağlayan şirket, bu bağımlılığı azaltmak için yeni adımlar atıyor.

Şirketin rotasını çevirdiği en önemli alanların başında sağlık ve kurumsal kimlik doğrulama sektörleri geliyor. Georgia, New York, New Jersey ve Louisiana'daki hastane gruplarıyla anlaşmalar imzalayan Clear, hasta girişleri ve ameliyat süreçlerinde biyometrik doğrulama sağlıyor. Aralık ayında Medicare ile 6 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalayan firma, sağlık verilerinin gizliliği konusunda hassas davranarak hiçbir kullanıcı verisini satmadığını vurguluyor.

BİYOMETRİK DOĞRULAMA PAZARININ GELECEĞİ

Grand View Research verileri, biyometrik kimlik doğrulama pazarının 2030 yılına kadar 34 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağını öngörüyor. Bu istatistiksel bağlam, Clear'ın neden sadece havalimanlarıyla sınırlı kalmayıp Docusign, LinkedIn, Uber ve Yankee Stadyumu dahil dokuz spor tesisine yöneldiğini açıklıyor. Yapay zeka destekli kimlik dolandırıcılıklarının artmasıyla birlikte, T-Mobile gibi kurumlar 75 bin çalışanının güvenliğini sağlamak için bu sisteme entegre oluyor.

Şirketin havalimanı dışındaki faaliyetleri erken aşamada olsa da hızlı bir büyüme ivmesi yakalamış durumda. 2025 yılında toplam kayıtlı kullanıcı sayısını yüzde 31 artışla 41 milyona çıkaran şirketin hisseleri, 2026 başından bu yana yüzde 68 değer kazandı. Aynı dönemde Nasdaq endeksindeki yükseliş ise yüzde 13 seviyesinde kaldı.