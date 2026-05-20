İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve diğer 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, şüphelilerin "suç örgütü kurma ve yönetme", "uyuşturucu ticareti yapma", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" ve 11 kez "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılığın aktardığına göre, söz konusu yapılanmanın liderliğini Mehmet Akif Ersoy'un yürüttüğü iddia ediliyor. Şüphelilerin, Ersoy'un medya sektöründeki nüfuzunu kullanarak çevrelerindeki kişileri uyuşturucu temin edilen ortamlara çektikleri öne sürüldü. İddianamede, mağdurlara kokain verilerek iradelerinin zayıflatıldığı ve bu yöntemle cinsel istismarın sistematik bir hale getirildiği belirtildi.

LÜKS REZİDANSLARDA SİSTEMATİK İSTİSMAR İDDİASI

Dosyada yer alan "Kanarya", "Atak", "Menekşe", "Tanca" ve "Pembe" kod adlı gizli tanık beyanlarına göre, İstanbul'daki çeşitli lüks rezidanslarda ve özellikle Ulus'ta bizzat şüphelilerce kiralanan bir dairede organizasyonlar düzenlendiği ifade edildi. Şüphelilerin "doğruluk mu cesaret mi" benzeri oyunlar aracılığıyla mağdurları baskı altına aldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında elde edilen HTS kayıtları, Adli Tıp raporları ve kolluk tutanakları temel deliller olarak dosyaya eklendi.

ÖRGÜT HİYERARŞİSİ VE TİCARİ BAĞLANTILAR NASIL İŞLİYORDU?

Türk Ceza Kanunu kapsamında uyuşturucu ticareti ve nitelikli cinsel saldırı eylemlerinin "örgüt faaliyeti" çerçevesinde işlenmesi, talep edilen ceza alt sınırlarını ciddi oranda artıran bir unsur olarak öne çıkıyor. İddianamede şüpheliler arasındaki hiyerarşinin sadece sosyal itaat ile değil, ticari bağlarla da desteklendiği vurgulanıyor. Şüpheli Mustafa M.'nin lojistik şirketinde Ersoy'un pay sahibi olduğu, kripto para piyasasında bilinen şüpheli Nurullah D.'nin ise medya gücü kullanılarak televizyon programlarına çıkarıldığı ve bu yolla karşılıklı menfaat sağlandığı iddia ediliyor.

Tutuklu bulunan şüphelilerin yargılanma süreci, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameye yönelik değerlendirmesini tamamlamasının ardından netlik kazanacak.