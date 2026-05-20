Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00 sıralarında 5.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 4.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı; Kahramanmaraş, Adana, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır ve Gaziantep gibi çevre illerde de belirgin şekilde hissedildi.

Depremin ardından bölgede güvenlik amaçlı tedbirler alınırken, il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sarsıntının yüzeye yakınlığı nedeniyle şiddetli hissedildiğini belirterek, şu ana kadar resmi kurumlara ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığını açıkladı.

UZMAN İSMİN ÖNGÖRÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Deprem sonrası, yerbilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un bölgedeki fay hareketliliğine dair daha önce yaptığı değerlendirmeler gündeme geldi. Gazeteci Sevilay Yılman'ın aktardığı bilgilere göre, Üşümezsoy yaklaşık 15 gün önce Battalgazi bölgesinde stres birikimi olduğunu ifade etti. Yılman, uzman ismin 5 Mayıs tarihindeki görüşmesinde bölgede kısa zaman içinde 5.5 veya 5.6 büyüklüğünde bir sarsıntı beklediğini kendisine ilettiğini bildirdi.

BÖLGEDE STRES BİRİKİMİ NASIL OLUŞUYOR?

Uzmanların bölgedeki sarsıntı beklentileri, fay hatlarındaki stres transferi prensibine dayanıyor. Büyük depremlerin ardından kırılmayan komşu fay segmentlerine binen yük, zaman içinde sismik hareketlilik olarak ortaya çıkıyor. Battalgazi ve çevresindeki sarsıntılar da bu jeolojik sürecin olağan bir sonucu olarak değerlendiriliyor.