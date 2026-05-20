Beşiktaş forması giyen genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu, memleketi Bingöl'e yaptığı ziyaretin ardından Elazığ yönüne seyir halindeyken trafik cezası aldı. A Spor'un aktardığına göre, Kovancılar ilçesi mevkiinde gerçekleştirilen radar uygulamasına takılan oyuncunun aracı trafik ekiplerince durduruldu.

HASTANEYE YETİŞMEYE ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Yapılan kontroller sonucunda genç futbolcunun saatte 163 kilometre hızla ilerlediği tespit edildi. Hız sınırını aşması nedeniyle Hekimoğlu'na 20 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 30 gün süreyle el konuldu. Trafik ekiplerine konuyla ilgili açıklama yapan Hekimoğlu'nun, şeker hastası olan babaannesini acil olarak hastaneye yetiştirmeye çalıştığı için hız yaptığını ifade ettiği belirtildi.

AŞIRI HIZ İHLALİNDE CEZA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, belirlenen hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşmak en ağır trafik ihlalleri arasında değerlendiriliyor. Bu ihlali gerçekleştiren sürücülerin ehliyetlerine geçici süreyle el konulurken, yüksek tutarlarda idari para cezası uygulanıyor. Olayda tatbik edilen 30 günlük ehliyet iptali ve 20 bin liralık ceza tutarı, yasal sınırların en üst kademeden ihlal edilmesi prosedürüne dayanıyor.