ALANYA’DA turizm sektörüne yönelik açıklanan 60 milyar liralık destek paketi ve konaklama vergisinin yüzde 1’e düşürülmesi, başta konaklama sektörü olmak üzere turizm paydaşları tarafından olumlu karşılandı. Finansmana erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen düzenlemeler sektörde hareketlilik yaratırken, Alanya'da yıl boyunca hizmet veren restoran işletmecileri de destek kapsamına alınma alınmak istediklerin söyledi.

'12 AY HİZMET VERİYORUZ'

Alanya’da 4 kuşaktır restoran işletmeciliği yapan Öztürk Baba Restaurant sahibi Öztürk Kolcuoğlu, alınan kararların kendilerini de umutlandırdığını belirterek, turizm zincirinin önemli bir halkası olduklarını vurguladı. Kolcuoğlu, “Otelcilerin KDV indirimiyle ilgili aldığı karar bizleri de heyecanlandırdı. Ben de turizmin içindeyim, turistlere hizmet veriyorum. Restoranlarımız 12 ay boyunca açık ve 30’un üzerinde personel çalıştırıyoruz. Bu nedenle biz de aynı teşvikten yararlanmak istiyoruz” dedi.

'SEKTÖRÜN PARÇASIYIZ'

Restoran işletmelerinin yalnızca yaz sezonunda değil, yılın tamamında faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Kolcuoğlu, desteklerin daha kapsayıcı olması gerektiğini ifade etti. Kolcuoğlu, “Sadece ben değilim, Alanya’da yıl boyunca hizmet veren birçok restoran var. Bu işletmeler de aynı sorunu yaşıyor. Otelcileri eleştirmiyorum ancak biz de bu sektörün bir parçasıyız. Yılın tamamında hizmet veriyoruz. Ancak üvey evlat muamelesi görüyoruz. Desteklerden yararlanamayınca kendimizi geri planda kalmış hissediyoruz” diye konuştu.

KDV VE SİGORTA DESTEĞİ TALEBİ

Restoran işletmecilerinin taleplerinin net olduğunu belirten Kolcuoğlu, özellikle KDV oranları ve istihdam üzerindeki yüklerin hafifletilmesini istedi. Kolcuoğlu, “Özellikle KDV oranlarında düzenleme yapılmasını ve sigortalı çalışanlarımız için teşvik sağlanmasını istiyoruz. Kış aylarında işler düşüyor, bu dönemler için ek indirimler yapılması sektörümüzü rahatlatacaktır” ifadelerini kullandı.

'GİRİŞİMLER ANKARA’YA TAŞINMALI'

Alanya’da konuyla ilgili bazı girişimler olduğunu bildiklerini aktaran Kolcuoğlu, bu çalışmaların merkezi yönetime iletilmesi gerektiğini söyledi. Kolcuoğlu, “Nisan ayında oda başkanımız Hüseyin Değirmenci’nin açıklamaları oldu. Bu girişimlerin Ankara’ya taşınması gerektiğini düşünüyorum. Bu konunun mutlaka merkezi düzeyde ele alınması gerekiyor” dedi.

MESLEKTAŞLARINA BİRLİK ÇAĞRISI

Kolcuoğlu, restoran işletmecilerine de çağrıda bulunarak ortak hareket edilmesinin önemine dikkat çekti. Kolcuoğlu, “Özellikle yıl boyunca faaliyet gösteren restoran işletmecilerinin bilinçlenerek birlikte hareket etmesi büyük önem taşıyor. Bu sayede sesimizi daha güçlü duyurabiliriz” diyerek sözlerini tamamladı. (Şerife ÇOBAN)

