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Gözaltına alınan hükümlü, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezasının infazı için cezaevine teslim edilmek üzere adli makamlara sevk edildi.

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Şahsın bulunduğu adrese gerçekleştirilen operasyonda güvenlik tedbirleri üst seviyede tutulurken, çalışmalara itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri de destek verdi.

Edinilen bilgilere göre, kasten öldürme suçundan hakkında 7 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1996 doğumlu S.Ş. , Demirtaş Mahallesi'nde tespit edilen adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

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