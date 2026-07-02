Türkiye'nin turizm başkenti olarak gösterilen Antalya, bu yıl 18 milyon yabancı ziyaretçi hedefiyle sezona başladı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, ocak-haziran döneminde dış hatlardan kente gelen yolcu sayısı 5 milyon 574 bin 375'e ulaştı.
Haziran Ayı Rekor Kırdı
Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte en yoğun dönem haziran ayında yaşandı. Sadece haziran ayında Antalya Havalimanı dış hatlar terminalinden 2 milyon 61 bin 734 yabancı turist giriş yaptı.
İlk altı ayda Antalya'ya gelen yabancı turist sayıları aylara göre şu şekilde gerçekleşti:
- Ocak: 228 bin 700
- Şubat: 222 bin 518
- Mart: 402 bin 665
- Nisan: 969 bin 171
- Mayıs: 1 milyon 689 bin 587
- Haziran: 2 milyon 61 bin 734
Geçen Yıla Göre Yüzde 9 Düşüş
Geçen yılın aynı döneminde Antalya'yı hava yoluyla 6 milyon 135 bin 244 yabancı turist ziyaret etmişti. Bu yılın ilk altı ayında ise yaklaşık yüzde 9'luk bir düşüş yaşandığı görüldü.
En Fazla Turist Rusya'dan Geldi
2026'nın ilk yarısında Antalya'ya en fazla ziyaretçi gönderen ülke Rusya oldu. Rusya'dan 1 milyon 279 bin 820 turist kente gelirken, sıralama şu şekilde oluştu:
- Rusya: 1 milyon 279 bin 820
- Almanya: 1 milyon 178 bin 927
- İngiltere: 575 bin 974
- Polonya: 413 bin 449
Diğer Ülkelerden Gelen Ziyaretçiler
İlk altı ayda Antalya'ya gelen yabancı turist sayıları diğer ülkelerde ise şöyle sıralandı:
- Hollanda: 183 bin 776
- Ukrayna: 150 bin 915
- Kazakistan: 132 bin 205
- Litvanya: 90 bin 390
- Çekya: 77 bin 526
- Belçika: 62 bin 736
- Belarus: 52 bin 638
- Danimarka: 52 bin 243
- İsveç: 49 bin 206
- Fransa: 47 bin 950
- Slovakya: 47 bin 735
- Avusturya: 44 bin 811
- İsviçre: 44 bin 502
- Macaristan: 40 bin 184
- Norveç: 30 bin 882
Temmuz ve Ağustos Beklentisi Yüksek
Turizm sektöründe gözler şimdi yaz sezonunun en hareketli dönemi olan temmuz ve ağustos aylarına çevrildi. Yetkililer, okulların tatil olması ve Avrupa'daki yaz izinlerinin başlamasıyla birlikte Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının önümüzdeki iki ayda daha da artmasını bekliyor.