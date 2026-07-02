Türkiye'nin turizm başkenti olarak gösterilen Antalya, bu yıl 18 milyon yabancı ziyaretçi hedefiyle sezona başladı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, ocak-haziran döneminde dış hatlardan kente gelen yolcu sayısı 5 milyon 574 bin 375'e ulaştı.

Haziran Ayı Rekor Kırdı

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte en yoğun dönem haziran ayında yaşandı. Sadece haziran ayında Antalya Havalimanı dış hatlar terminalinden 2 milyon 61 bin 734 yabancı turist giriş yaptı.

İlk altı ayda Antalya'ya gelen yabancı turist sayıları aylara göre şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: 228 bin 700

228 bin 700 Şubat: 222 bin 518

222 bin 518 Mart: 402 bin 665

402 bin 665 Nisan: 969 bin 171

969 bin 171 Mayıs: 1 milyon 689 bin 587

1 milyon 689 bin 587 Haziran: 2 milyon 61 bin 734

Geçen Yıla Göre Yüzde 9 Düşüş

Geçen yılın aynı döneminde Antalya'yı hava yoluyla 6 milyon 135 bin 244 yabancı turist ziyaret etmişti. Bu yılın ilk altı ayında ise yaklaşık yüzde 9'luk bir düşüş yaşandığı görüldü.

En Fazla Turist Rusya'dan Geldi

2026'nın ilk yarısında Antalya'ya en fazla ziyaretçi gönderen ülke Rusya oldu. Rusya'dan 1 milyon 279 bin 820 turist kente gelirken, sıralama şu şekilde oluştu:

Rusya: 1 milyon 279 bin 820

1 milyon 279 bin 820 Almanya: 1 milyon 178 bin 927

1 milyon 178 bin 927 İngiltere: 575 bin 974

575 bin 974 Polonya: 413 bin 449

Diğer Ülkelerden Gelen Ziyaretçiler

İlk altı ayda Antalya'ya gelen yabancı turist sayıları diğer ülkelerde ise şöyle sıralandı:

Hollanda: 183 bin 776

Ukrayna: 150 bin 915

Kazakistan: 132 bin 205

Litvanya: 90 bin 390

Çekya: 77 bin 526

Belçika: 62 bin 736

Belarus: 52 bin 638

Danimarka: 52 bin 243

İsveç: 49 bin 206

Fransa: 47 bin 950

Slovakya: 47 bin 735

Avusturya: 44 bin 811

İsviçre: 44 bin 502

Macaristan: 40 bin 184

Norveç: 30 bin 882

Temmuz ve Ağustos Beklentisi Yüksek

Turizm sektöründe gözler şimdi yaz sezonunun en hareketli dönemi olan temmuz ve ağustos aylarına çevrildi. Yetkililer, okulların tatil olması ve Avrupa'daki yaz izinlerinin başlamasıyla birlikte Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının önümüzdeki iki ayda daha da artmasını bekliyor.