Turizm sezonunun en hareketli dönemine girilmesine rağmen Antalya ve Alanya'da beklenen ekonomik canlılığın oluşmadığını belirten CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada sektörün karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekti.

"Doluluk var, kazanç yok"

Turizm temsilcileriyle yaptığı görüşmelerden edindiği bilgileri paylaşan Kaya, otellerin doluluk oranlarını koruyabilmek için ciddi fiyat indirimlerine gitmek zorunda kaldığını söyledi. Bu nedenle işletmelerin geçen yıla göre daha düşük gelir elde ettiğini ifade eden Kaya, sektörün kârlılık açısından zor bir sezon geçirdiğini dile getirdi.

Esnaf da olumsuz etkileniyor

Kaya, artan maliyetler ve döviz kurundaki dengesizlik nedeniyle Türkiye'nin fiyat avantajını büyük ölçüde kaybettiğini belirtti. Bu durumun yalnızca otelleri değil, çarşı esnafını da doğrudan etkilediğini söyleyen Kaya, turistlerin otel dışındaki harcamalarının belirgin şekilde azaldığını ifade etti.

Özellikle restoranlar, kafeler, hediyelik eşya dükkânları ve küçük işletmelerin sezonun beklenen hareketliliğini yaşayamadığını belirten Kaya, turizm gelirlerindeki düşüşün kent ekonomisinin tamamına yansıdığını söyledi.

TBMM'den destek çağrısı

Turizm sektörünün yeniden rekabet gücü kazanabilmesi için hükümete çağrıda bulunan Kaya, şu düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi:

Konaklama hizmetlerinde KDV oranının yeniden yüzde 8'e indirilmesi,

Konaklama vergisinin kaldırılması,

Turizm işletmelerine SGK prim desteği sağlanması,

Tur operatörleri ve hava yolu şirketlerine yakıt desteği verilmesi,

Turizm sektörüne özel kur teşviki uygulanması.

"Sektör yalnız bırakılmamalı"

Turizmin Türkiye ekonomisinin en önemli döviz kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Kaya, alınacak destek kararlarının yalnızca otelleri değil, binlerce esnafı ve turizm çalışanını da rahatlatacağını belirtti. Kaya, özellikle Antalya ve Alanya gibi turizmin lokomotif şehirlerinde işletmelerin ayakta kalabilmesi için destek paketinin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.