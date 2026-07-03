Geçirdiği ciddi enfeksiyon ve ameliyatın ardından fizik tedavi sürecine başlayan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, hastane bahçesinden yeni bir fotoğraf paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden "Hastane bahçesinde serin bir akşam keyfi" notuyla yaptığı paylaşımda, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve biraz kilo aldığı görüldü. Geçtiğimiz günlerde doktor izniyle dışarı çıkarak Ankara'da araç içinde çekilmiş neşeli anlarını da takipçilerine aktardı.

Sanatçının hastaneye yeniden yatırılması, sevenleri arasında endişe yaratmıştı. Ancak Tatlıses, acil bir durum nedeniyle değil, tamamen kendi isteğiyle planlı bir tedavi programına başladığını duyurdu.

FİZİK TEDAVİ SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Nisan ayında yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yapan Tatlıses, ameliyat sonrası hareketsiz kalmaya bağlı olarak kaslarında güç kaybı ve zayıflama meydana geldiğini bildirdi. Günlük hayatına daha güçlü devam edebilmek amacıyla doktorlarının tavsiyesiyle bu kararı aldığını vurgulayan sanatçı, "Mevcut sağlık durumumu daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla planlı bir şekilde fizik tedavi görüyorum" ifadelerini kullandı.

Tatlıses'in sağlık sorunları, yurt dışı konserleri dönüşünde İstanbul'daki evinde rahatsızlanmasıyla başlamıştı. 7 Nisan'da ağır bir virüs ve yüksek enfeksiyon değerleri nedeniyle yoğun bakıma alınan sanatçı, geçirdiği ameliyatın ardından 22 Nisan'da taburcu edilmişti.

MİRAS TARTIŞMALARI VE MAL VARLIĞI İDDİALARI NELER?

Hastaneden ilk taburcu olduğu dönemde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tatlıses, ailesinin bir kısmı nedeniyle mağduriyet yaşadığını öne sürmüştü. Tüm mirasını devlete bırakacağını açıklayan ünlü isim, "Bana babam para bırakmadı, ciğerciydi. Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtırım kime ne? İbrahim Tatlıses deyince bütün kapılar açılıyor, onu kullanmasını bilemediler" şeklinde konuştu.

Sanatçının bu açıklamalarının ardından mal varlığına dair çeşitli iddialar yeniden gündeme geldi. İddia edilen mal varlıkları arasında Seyrantepe'de 32 daire ve 4 dükkan, Fikirtepe'de 4 daire, İstanbul'un çeşitli semtlerinde 5 daire, Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar, İzmir'de 5 lüks daire ile Bodrum'da 12 villa ve büyük bir arsa yer alıyor.