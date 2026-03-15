Bilader dün İramedli Hambal Kerim Dayımın torunu Hasan Gılınç bi haber eledi bana. Haber, Alanya postanesinin böğründe 35 senedir piyango bileti satan Ayhan'dan. Hasan Gılınç, Ayhan'ın başına gelen işi hööle annadıverdi:

"Amat Emmi, engi Ayhan Mahmutlarlı. Çok kibar bi adam. Herkezin işini görüverir. Engirde senelerdir piyango bileti satar. Misal, mektub mu atılıcag postaneye, acil işin mi var, Ayhan'a verisin, Ayhan mektubu postaneye atıverir. Milletin su parasını yatırırıverir. Amirile, memurula konuşur, vatandaşın işini gördürüverir. Bi Allah adamı engi Ayhan. Gel gelelim işine çok bağlı. Hergün postanenin addakasında piyango bileti satar. Askerden geleli de Alanya sınırlarını hec çıkmamış. Hec bi yere gezmeye gitmemiş. Akşam evine, sabah işine gelirmiş. Öndün Ayhan 'Bi gezeem gari' deyi yola çıkmış. 'Nere gidesem ola?' deyi düşünürkene aklına 'Selinti' gelmiş. Selinti deyi nere denir sen bilisin de, beliki bilmeyen olur, Gazipaşa'ya denir. Buncaazım minibüse binmiş, Selinti'ye varmış. İcig Selinti çarşısında dolaşmış, ordan birine 'Buranın geziliceg neleri var?' deyi sormuş. Adam 'Nerden geldin sen?' deyinsire Ayhan 'Mahmutlar'dan geliveriyim' demiş. Herif ökelenmiş 'Paris'den mi geldin de geziliceg yer soran!' deyi Ayhan'a hücüm edivermiş. Ayhan herifden zor kaçmış, doğruca bi minibüse taa binmiş, Alanya'ya dönmüş."

İşdöle bilader. Hasan Gılınç'a 'Sağol, varol' deyom.

Benden böönlük bu gadar. Hadi galın sağlıcaala.