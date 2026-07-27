Corendon Alanyaspor, geçtiğimiz sezon başında Gaziantep FK'dan kadrosuna kattığı Bruno Viana ile yollarını geçici olarak ayırdı. 31 yaşındaki savunmacı, Çin Süper Lig temsilcisi Qingdao West Coast forması giyecek.

Deneyimli futbolcu, Alanyaspor'da beklediği kadar düzenli forma şansı bulamadı. 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda 9 karşılaşmada görev alan Brezilyalı stoper, yeni sezonda kariyerine Çin'de devam edecek.

QINGDAO WEST COAST RESMEN AÇIKLADI

Çin kulübü Qingdao West Coast, Bruno Viana'nın kiralık transferini resmi olarak duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, transferin karşılıklı anlaşmayla tamamlandığı belirtilirken, oyuncunun kiralık sözleşmesinin 2026 yılının sonuna kadar geçerli olduğu ifade edildi.

BRUNO VIANA KİMDİR?

Bruno Viana, 5 Şubat 1995'te Brezilya'da doğdu. Futbol kariyerine Cruzeiro altyapısında başlayan stoper, daha sonra Olympiakos, Braga, Flamengo, Wuhan Yangtze River, Coritiba ve Al Hazem gibi kulüplerde forma giydi.

2025 yazında Gaziantep FK'dan Corendon Alanyaspor'a transfer olan Viana, güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve çok yönlü savunma özellikleriyle tanınıyor. Kariyerinde Portekiz Kupası, Portekiz Lig Kupası ve Brezilya Süper Kupası gibi önemli başarılar da bulunuyor.