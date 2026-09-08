İSTANBUL’un Ümraniye ilçesinde TEM Otoyolu’nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobilin aniden yavaşlaması üzerine arkasından gelen araçlar duramayarak birbirine çarptı.

2 OTOBÜS VE 2 OTOMOBİL KAZAYA KARIŞTI

Zincirleme kazaya 52 AGK 133 ve 34 AS 5353 plakalı 2 otobüs ile 34 UD 4477 plakalı otomobil ve plakası henüz öğrenilemeyen başka bir otomobil karıştı.

Çarpışmanın ardından araçlarda hasar meydana gelirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALANAN OLMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri ise yeni bir kazanın yaşanmaması için otoyolda güvenlik önlemi aldı.

TEM’DE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Trafik akışının yavaşlamasıyla otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan araçlarla ilgili çalışmalar sürerken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.