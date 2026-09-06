BOLİVYA’DA bir askeri kışlada meydana gelen şiddetli patlama can kaybına ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.

Bolivya Savunma Bakanı Ernesto Justiniano, bir topçu alayının konuşlandığı kışlada piroteknik malzemenin patladığını bildirdi. Justiniano, olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 81 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

81 KİŞİ YARALANDI

Patlamanın ardından bölgede müdahale çalışmaları gerçekleştirilirken, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Olayın askeri bir tesiste meydana gelmesi ve yaralı sayısının yüksekliği dikkat çekerken, patlamaya yol açan koşulların belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

PATLAMAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Bolivyalı yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırılacağını bildirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında piroteknik malzemenin hangi koşullarda patladığı ve olayda herhangi bir ihmal bulunup bulunmadığının araştırılması bekleniyor.