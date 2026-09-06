HİNDİSTAN’ın başkenti Yeni Delhi’nin Satya Niketan bölgesinde çok katlı bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Binanın büyük bir gürültüyle çökmesinin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

BODRUM KATINDA ÇALIŞMA YAPILIYORDU

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, binanın bodrum katında onarım ve inşaat çalışmaları yürütüldüğü sırada yapı çöktü. Çöküşün kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yerel basında da binanın bodrumunda çalışma yapıldığı bilgisi yer aldı.

EKİPLER ENKAZDA ARAMA YAPIYOR

Olayın ardından Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) başta olmak üzere çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi. Ekipler, enkaz altında kalmış olabilecek kişilere ulaşabilmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracının da sevk edildiği bildirildi.

Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, arama-kurtarma ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis tarafından paylaşılan son bilgilere göre faciada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

Yetkililerin, arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından olayın nedenine ilişkin kapsamlı inceleme yapması bekleniyor.