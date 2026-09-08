BEŞİKTAŞ’TA Fenerbahçe derbisinin ardından Rıdvan Yılmaz’dan kötü haber geldi. Derbide takımının golünü kaydeden ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıya devam edemeyen milli futbolcunun yapılan kontrollerinin ardından sağlık durumu netleşti.

Siyah-beyazlı kulüp, Rıdvan Yılmaz’ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

DERBİDE GOLÜNÜ ATTI, DEVAM EDEMEDİ

Trendyol Süper Lig’de cumartesi günü oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlı takım adına gol sevinci yaşayan Rıdvan Yılmaz, ilk yarının son bölümünde sol uyluk iç bölgesinde ağrı hissetti.

Yaşadığı problem nedeniyle ilk yarının tamamlanmasının ardından oyundan çıkmak zorunda kalan Rıdvan’ın durumu sağlık ekibi tarafından değerlendirildi. Milli futbolcu daha sonra detaylı kontrollerden geçirildi.

MR SONUCU AÇIKLANDI

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamaya göre Rıdvan Yılmaz’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirildi.

Yapılan tetkiklerde 25 yaşındaki futbolcunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Kulüp, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını bildirdi.

ERZURUMSPOR MAÇINDA FORMA GİYMEMESİ BEKLENİYOR

Rıdvan Yılmaz’ın yaşadığı sakatlık nedeniyle Erzurumspor karşılaşmasında forma giymemesi bekleniyor. Siyah-beyazlıların sağlık ekibi, milli futbolcunun tedavi ve iyileşme sürecini yakından takip edecek.

Rıdvan’ın tedavisinin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde Avrupa Ligi’nde oynanacak Marsilya karşılaşmasında yeniden sahalara dönmesi hedefleniyor. Futbolcunun kesin dönüş tarihi ise tedavi sürecindeki gelişmelere göre netlik kazanacak.