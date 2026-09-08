2027-2029

Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, kredi kartı kullanıcılarının limit tahsis süreçlerini doğrudan değiştirecek yeni bir veri altyapısı hazırlığı başladı. Sözcü'nün aktardığı habere göre, vatandaşların kredi kartı limitleri artık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarındaki resmi gelirleriyle tam uyumlu hale getirilecek. Bu adımla birlikte tüketicilerin aşırı borçlanma riskinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Kurulması planlanan veri altyapısı sayesinde, SGK'da yer alan resmi gelir bilgileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'ndeki kredi ve borçluluk verileri entegre biçimde değerlendirilecek. Bankalar, müşterilerine tahsis edecekleri limitleri belirlerken kişinin sadece beyan ettiği geliri değil, resmi kayıtlı maaşını ve piyasadaki toplam borç yükünü eksiksiz olarak görebilecek.

MEVCUT LİMİT KURALLARI NASIL UYGULANIYOR?

Halihazırda geçerli olan kurallar gereği, tüketicilerin tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti, kart kullanımının ilk yılında aylık ortalama gelirin iki katını geçemiyor. İlerleyen yıllarda ise bu sınır en fazla gelirin dört katı olarak uygulanmaya devam ediyor. Kurulacak yeni altyapı, bu sınırların sadece resmi belgeli gelir üzerinden hesaplanmasını garanti altına alacak.

BANKALAR İÇİN SÜREÇ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ocak 2026'da aldığı bir kararla yeni kart başvuruları ve limit artışlarında gelirin belgelerle doğrulanmasını zorunlu kılmıştı. Kurumun 29 Ocak 2026 tarihli son düzenlemesi kapsamında, bankalara mevcut yüksek limitli kartları müşteri geliriyle uyumlu hale getirmeleri için 1 Ocak 2027'ye kadar süre tanındı. Bu tarihe kadar bankaların limit dengeleme operasyonlarını tamamlaması gerekiyor.