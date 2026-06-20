Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Koçören Mahallesi'nde yer alan bir konteyner kentte meydana gelen olayda, iki kişi hayatını kaybetti. Aktarılan bilgilere göre, ayrılık kararı alındığı öne sürülen bir tartışma silahlı saldırıya dönüştü.

Şüpheli Ü.Ç., nişanlısı Lamiya Azazi ve babası Yusuf Azazi'nin kaldığı konteynere gitti. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Şüpheli, yanında bulundurduğu tabancayla baba ve kızına ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

OLAYA İLK MÜDAHALE NASIL YAPILDI?

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, kurşunların isabet ettiği Lamiya Azazi ve Yusuf Azazi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMA SÜRECİ VE ADLİ DURUMU NEDİR?

Olayın ardından bölgeden kaçan Ü.Ç., jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KONTEYNER KENTLERDEKİ ASAYİŞ SÜREÇLERİ NASIL İŞLİYOR?

Geçici barınma alanları olan konteyner kentlerde meydana gelen adli vakalarda, kolluk kuvvetleri özel güvenlik tedbirleri uyguluyor. Yoğun nüfusun bir arada yaşadığı bu bölgelerde, güvenlik güçleri ihbarlara karşı acil müdahale protokollerini devreye sokarak şüphelilerin hızla adli makamlara teslim edilmesini sağlıyor.