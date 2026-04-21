Kahramanmaraş Elbistan’da palyatif bakım servisinde yaşanan olayda, hasta yatağındaki 80 yaşındaki adam oğlunun saldırısına uğradı. Görüntüler tepki çekti.

HASTANE ODASINDA ŞİDDET

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşanan olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Elbistan Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi’nde tedavi gören 80 yaşındaki Ramazan Yıldırım, oğlu Hasan Yıldırım tarafından darp edildi. Olayın, akşam saatlerinde hastane odasında meydana geldiği bildirildi. İddiaya göre ziyarete gelen Hasan Yıldırım, henüz bilinmeyen bir nedenle babasına saldırdı. Yatağa bağımlı durumda olan yaşlı adamın darp edildiği ve boğulmaya çalışıldığı öne sürüldü.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay sırasında bir jandarma personelinin, hastane dışından cep telefonu ile kayıt aldığı görüntüler kısa sürede yayıldı. Görüntülerde, hasta yatağındaki yaşlı adama yönelik şiddet anları yer aldı. Şüpheli Hasan Yıldırım, gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadede, babasına kendisinin baktığını belirterek, “Bir anlık öfkeyle tokat attım, boğma niyetim yoktu” dedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.