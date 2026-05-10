Çekya Ligi Şampiyona Grubu'nda futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği Slavia Prag – Sparta Prag derbisi, saha içinden çok tribünlerde yaşanan olaylarla gündeme geldi. Fortuna Arena’da oynanan mücadelede Slavia Prag’ın 3-2 üstünlüğü devam ederken taraftarların sahaya girmesi üzerine karşılaşma durduruldu.

Avrupa futbolunda zaman zaman yaşanan taraftar olaylarına bir yenisi daha eklenirken, Çekya’nın en büyük rekabetlerinden biri olan derbinin tamamlanamaması ülkede geniş yankı uyandırdı.

GALİBİYET SEVİNCİ SAHAYA TAŞTI

Karşılaşmanın son dakikalarına girilirken Slavia Prag taraftarlarının galibiyet coşkusuyla sahaya inmesi, güvenlik zincirinin kırılmasına neden oldu. Kısa sürede onlarca taraftarın sahaya girmesiyle oyun durdu ve hakem mücadeleyi tatil etti.

Yaşananlar nedeniyle futbolcular ve teknik ekipler güvenli alanlara yönlendirilirken, statta tansiyon bir anda yükseldi.

MEŞALE VE HAVAİ FİŞEKLER FIRLATILDI

Sahaya inen bazı taraftarların deplasman tribününe doğru meşale ve havai fişek attığı bildirildi. Güvenlik güçleri olaylara müdahale ederken, karşılaşmanın güvenli şekilde devam etmesinin mümkün olmadığı değerlendirildi.

Çek basınında yer alan haberlere göre olayların ardından federasyonun disiplin sürecini başlatması bekleniyor.

BAŞKANDAN “KULÜP TARİHİNİN EN BÜYÜK UTANCI” AÇIKLAMASI

Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik, yaşanan olayların ardından sert açıklamalarda bulundu. Tvrdik, taraftarların davranışını “kulüp tarihinin en büyük utancı” olarak nitelendirdi.

Kulüp başkanı, “Buna tepki vermeliyiz. Böyle durumların tekrar yaşanmasına izin veremeyiz” ifadelerini kullanarak sorumlular hakkında gerekli adımların atılacağını belirtti.