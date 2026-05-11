Motorin fiyatları için araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Küresel petrol piyasalarında yaşanan yükselişin ardından, motorinin litre fiyatına yarından itibaren yaklaşık 1,10 TL zam yapılması bekleniyor.

Antalya, Alanya ve çevresinde ulaşım ve lojistik maliyetlerini doğrudan etkileyen akaryakıt fiyatlarındaki artış, özellikle ticari araç sürücüleri, turizm taşımacılığı yapan işletmeler ve günlük araç kullanan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ZAMMI TETİKLEDİ

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden artması ve barış sürecine ilişkin beklentilerin zayıflaması, küresel petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Jeopolitik risklerdeki artışla birlikte enerji maliyetleri yükselirken, bu durum Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorine yapılması beklenen 1,10 TL’lik artışın gece yarısından sonra pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

BEKLENEN ZAM SONRASI MOTORİN FİYATLARI

Zam sonrası motorinin litre fiyatının bazı illerde yaklaşık olarak şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:

İstanbul: 67,35 TL

Ankara: 68,48 TL

İzmir: 68,75 TL

Doğu illeri: 70,21 TL

Antalya ve Alanya’da ise fiyatların dağıtım ve bayi maliyetlerine göre bu seviyelere yakın rakamlardan satışa sunulması bekleniyor.

SÜRÜCÜLER YENİ ZAMLARI ENDİŞEYLE TAKİP EDİYOR

Son dönemde yapılan sınırlı indirimlerin ardından yeniden gündeme gelen zam beklentisi, özellikle uzun yol yapan sürücüler ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin maliyet hesaplarını etkiliyor.

Turizm sezonunun yoğunlaştığı Alanya’da transfer araçları, servis taşımacılığı ve lojistik faaliyetlerde akaryakıt maliyetleri önemli bir gider kalemi olmaya devam ediyor.

BENZİN VE LPG İÇİN DE YENİ ARTIŞLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Enerji piyasalarındaki dalgalanmanın sürmesi halinde önümüzdeki günlerde benzin ve LPG fiyatlarında da yeni artışların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki gelişmelerin ve döviz kurundaki hareketliliğin akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceğini ifade ediyor.