Hamaney’in ölümüne tepki çeken video paylaşan Moone Rahimi, bu kez savaşta kaybettiği kuzeni için konuştu. Duygusal sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İranlı sosyal medya fenomeni Moone Rahimi, son günlerde yaptığı paylaşımlarla yeniden gündemde. Daha önce Hamaney’in ölümüne ilişkin dans ettiği video ile dikkat çeken Rahimi, bu kez çok farklı bir içerikle takipçilerinin karşısına çıktı.

Rahimi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kuzenini savaşta kaybettiğini duyurdu. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

“HER GECE İÇİMİZDEN BİRİ ÖLÜYOR”

Duygusal ifadeler kullanan Rahimi, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Soldaki benim, sağdaki ise geçen hafta kaybettiğim sevgili kuzenim. Eğer İslami rejim olmasaydı hayatta olurdu. Bunu gözlerim yaşlı bir şekilde yazıyorum.”

Rahimi’nin bu sözleri, özellikle İran’daki savaş ortamı ve siyasi gerilim üzerine yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

ÖNCE DANS VİDEOSUYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Fenomen isim, daha önce İran dini lideri Ali Hamaney’in ölümüne yönelik paylaştığı dans videosu nedeniyle büyük tepki çekmişti. Bu paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, bazı kullanıcılar tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Şimdi ise aynı isim, yaşadığı kayıp nedeniyle bambaşka bir ruh haliyle gündemde.

“MEMLEKETİMİN MAHVOLDUĞUNU İZLİYORUM”

Rahimi, açıklamasının devamında İran’daki duruma da değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Özgürlüğümü, mutluluğumu ve gençliğimi kaybettim. ABD’ye taşındım ama mutlu olamadım. Memleketimin mahvolduğunu ve kardeşlerimin katledildiğini izliyorum.”

Bu sözler, İran’daki savaş ortamı ve sosyal medya fenomenlerinin yaşadığı psikolojik baskı tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Bir kullanıcı altına şöyle yazmıştı: “Bir gün gülüyorlar, ertesi gün ağlıyorlar… bu savaş kimseye iyi gelmiyor.”

Aslında… bu tür hikâyeler son zamanlarda çok arttı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VE DESTEK AYNI ANDA

Rahimi’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim geçmişteki paylaşımlarını hatırlatarak eleştirirken, diğer kesim ise yaşadığı kayıp nedeniyle destek mesajları paylaştı.

Özellikle “İranlı fenomen Moone Rahimi kuzenini savaşta kaybetti” başlığı, kısa sürede trend aramalar arasına girdi.

Olayın ardından İran’daki gelişmeler ve savaşın siviller üzerindeki etkisi bir kez daha gündeme taşındı.

Kurum açıklamaları ve resmi değerlendirmeler ise henüz sınırlı.