Beslenme ve kardiyoloji uzmanlarının yaptığı son değerlendirmelere göre, kahvaltı sofralarının en uygun fiyatlı ürünlerinden biri olan lor peyniri, en sağlıklı peynir türü olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, beyaz peynir ve kaşar peynirine kıyasla lor peynirinin insan vücudu için en saf ve biyolojik değeri en yüksek seçenek olduğunu bildirdi.

Gastroenteroloji uzmanları, lor peynirini diğer süt ürünlerinden ayıran temel unsurun üretim yöntemi olduğunu aktardı. Beyaz ve kaşar peyniri üretiminde sütün kazein adı verilen ağır proteini pıhtılaşırken, geriye kalan peynir altı suyu ayrıştırılıyor. Lor peyniri ise tam olarak bu peynir altı suyunun yeniden kaynatılmasıyla elde ediliyor.

LOR PEYNİRİ NEDEN DAHA SAĞLIKLI?

Peynir altı suyu, tıp ve sporcu beslenmesi literatüründe "Whey proteini" olarak adlandırılıyor. Emilimi son derece hızlı olan bu protein çeşidi, kas onarımı ve vücut direncinin artırılmasında kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle uzmanlar, lor peynirinin sadece kahvaltılarda değil, günlük protein ihtiyacının karşılanmasında da temel bir besin maddesi olduğunu vurguluyor.

KALP HASTALARI İÇİN DÜŞÜK YAĞ AVANTAJI

Kardiyoloji uzmanları, özellikle kronik yüksek kolesterol ve damar sertliği (ateroskleroz) rahatsızlığı bulunan bireyleri beyaz ve kaşar peynirindeki yüksek doymuş yağ oranlarına karşı uyarıyor. Bu peynirlerin içerdikleri süt yağları nedeniyle gizli risk taşıdığı ifade edilirken, lor peynirinin doğası gereği neredeyse sıfıra yakın doymuş yağ barındırması onu kalp dostu bir alternatif haline getiriyor.