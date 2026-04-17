CORENDON Alanyaspor'un geçtiğimiz hafta Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada kart cezası nedeniyle forma giyemeyen 31 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa maçıyla birlikte sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Teknik heyetin görev vermesi halinde Hadergjonaj, dalya demenin heyecanını yaşayacak. Alanyaspor'a transfer olduğu günden bu yana gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen deneyimli sağ bek, hem savunmadaki başarısı hem de hücuma verdiği katkıyla dikkat çekti. İstikrarlı grafiğiyle teknik direktörlerin her dönem güvendiği isimlerden biri olan Hadergjonaj, kısa sürede taraftarın da sevgisini kazandı. Kasımpaşa karşısında forma giymesi halinde Alanyaspor formasıyla 100. maçına çıkacak olan Hadergjonaj, kariyerinde önemli bir eşiği geride bırakacak. Tecrübeli oyuncunun bu özel günde göstereceği performans ise merakla bekleniyor. Turuncu-yeşilli ekipte gözler hem zorlu deplasman mücadelesine hem de Hadergjonaj'ın yaşayacağı anlamlı gurura çevrildi. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi