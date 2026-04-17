ALANYA Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Boyalı Yaylası’nda bulunan bazı meyve ağaçları için kesim kararı alınması, tartışma yarattı. Göksu Orman İşletme Şefliği tarafından gönderilen tebligatta, ağaçların 20 Nisan 2026 tarihinde kesileceği bildirildi. Yetkililer tarafından gönderilen resmi yazıda, 51 elma, 2 ceviz, 27 kiraz, 2 armut ve çeşitli meyve ağaçlarının kesileceği ifade edildi. Tebligatta, alanın boşaltılması, şahsi eşya ve ekipmanların kaldırılması gerektiği vurgulanırken, aksi durumda işlemlerin kolluk kuvvetleri aracılığıyla gerçekleştirileceği ve doğabilecek zararların sorumluluğunun kabul edilmeyeceği belirtildi.

'ORMANIN BEKÇİLERİ BİZİZ'

Dim TV'ye konuşan Gültekin Söylemez söz konusu arazinin atalarından kaldığını ve uzun yıllardır herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyledi. Ormana zarar vermediklerini savunan Söylemez, "Biz burayı 50 yıllık, 100 yıllık, 200 yıllık atamızdan kalan bir yer olarak ekiyoruz. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşanmadı. Ormana vereceğimiz bir zarar da yok. Aksine biz ormana faydalı bir iş yapıyoruz. Oradaki ürünlerin bir kısmını biz topluyoruz, kalanını ise hayvanlar yiyor. Ormanda hayvanların yiyebileceği başka bir meyve yok. Biz ormana zarar vermiyoruz, tam tersine onu koruyoruz. Ormanda bir duman çıksa ya da bir ağaç kesilse hemen ilgili hattı arayıp haber veriyoruz. Ormanın bekçileri biziz. Gariban olan biziz ama yine de sahip çıkan biziz" dedi.

'AĞAÇLAR ÇİÇEK VE MEYVE DÖNEMİNDE'

Kesim zamanına tepki gösteren Söylemez, kararın yanlış bir dönemde alındığını ifade etti. Söylemez, "Bana bir tebligat geldi. “3 gün sonra ağaçlar kesilecek” diyorlar. Benim 60-70 yıllık ağaçlarımı kesmemi istiyorlar. Ben bu ağaçları keserken nasıl dayanırım? Gözyaşları içinde keserim. Benim size ne zararım var? Üstelik bu ağaçların kesim zamanı şimdi mi? Şu an ağaçların çiçek zamanı, meyve zamanı. Ağaçların adeta doğum zamanı. Eğer kesilecekse, meyvesi alındıktan sonra, ağaç uykuya geçtiğinde kesilsin. Ben de keserim. Devlet bir karar aldıysa karşı çıkacak halimiz yok. Ama şu an kuşlar yuva yapıyor. Doğa da canlı, her şey bir döngü içinde. Bana Eylül, Ekim sonuna kadar müsaade edilsin ben kendim keseyim. Ama buna da izin vermiyorlar. Orman Müdürlüğü’ne, Göksu Şefliği’ne gittim. Görüştüğüm yetkililer “Hayır, olmaz. Üç gün sonra kesilecek” diyorlar.

'KÖYLÜ MAĞDUR EDİLİYOR'

Kararın köylüyü zor durumda bıraktığını dile getiren Söylemez, "Bu kıyımı durdurun. Bu köylü zaten cebinde parası olmayan, üç beş kuruşla geçinen insan. Biz ne yapalım, kime güvenelim? Zengin geliyor, yüzlerce dönüm araziyi kullanıyor. “Ormana zarar vermeyeceğim” diyor ama gözümle gördüm; beton yapılar yapılıyor, alanlar dümdüz ediliyor. Onlara ses çıkarılmıyor. Ama gariban kiralamak istediğinde “yok” deniyor. Zengine ses yok, garibana gelince engel var. Ezilen yine biz oluyoruz. Halbuki Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Köylü milletin efendisidir” demiştir. Eğer bu sözün gereği yapılmazsa köylü ne yapsın? Ormanı bekleyen köylüdür. Ormanı var eden köylüdür. Devletin bunu unutmaması gerekir" diye konuştu.

VATANDAŞTAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Yetkililere çağrıda bulunan Söylemez, kesim işleminin hasat sonrasına ertelenmesini istedi. Söylemez, "Bu kıyımı durdurun. Hiç olmazsa insanlar ürününü toplasın. Eylül, Ekim gibi hasat yapılsın, ondan sonra ne yapılacaksa yapılsın" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi