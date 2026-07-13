Olay, Kargıcak Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tatil için ailesiyle birlikte otelde bulunan E.A. (8), otelin yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevrede bulunanların durumu fark etmesi üzerine çocuk havuzdan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Hastanede tedavi altına alınan 8 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun ölümü ailesini ve olayı duyanları yasa boğdu.

3 otel çalışanı tutuklandı

Olayın ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otel çalışanları G.A., C.E. ve R.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.