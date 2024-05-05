Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: "Oğuz Aydın 5 milyon Euro"

TRENDYOL Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olan Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden biri de, Corendon Alanyaspor'dan Oğuz Aydın oldu. Gelecek sezonun transfer planlaması için çalışmalarına başlayan sarı kırmızılı kulüp, Alanyaspor'da yükselen performansıyla dikkat çeken Oğuz Aydın'ı renklerine bağlamak istiyor. Bu sezon çıktığı 36 maçta 12 gol atıp 8 de asist yaparak milli takıma kadar yükselen 23 yaşındaki kanat oyuncusunun fiyatı da belli oldu. www.habersarikirmizi.com'da yer alan habere göre; Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Oğuz Aydın için Galatasaray'tan takassız 5 milyon Euro istedi. Alanyaspor, Galatasaray'dan ilk olarak 7 milyon Euro isterken daha sonra bu rakam bonussuz 5 milyon Euro'ya kadar indirdi. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi