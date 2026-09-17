SGK İNDİRİMİ UYGULAMASININ KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ ŞART

Turizm çalışanlarına yönelik uygulanan SGK indiriminin basit usulde faaliyet gösteren turizm işletmeleri ile sahil büfelerini kapsamaması, sektörün bu alanında faaliyet gösteren işletmeler açısından mağduriyet oluşturdu. Söz konusu mağduriyetin giderilmesi ve çalışanlar için SGK indirimi uygulamasının kapsamının genişletilmesi amacıyla, ALTİD Başkanı Cem Özcan başkanlığındaki ALTİD yönetimi tarafından İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Turizm Bakanlığına dilekçe iletildi.

ALTİD yönetimi, turizm sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin destek mekanizmalarından eşit şekilde yararlanmasının önemine dikkat çekerek, sektör temsilcilerinin taleplerinin karşılanmasını beklediklerini belirtti. Dernek yönetimi, bugüne kadar turizmcilerin taleplerine olumlu yaklaşan Bakanlığın, bu konuda da gerekli değerlendirmeyi yaparak yaşanan mağduriyetin giderilmesine yönelik adım atacağına inancının tam olduğunu ifade etti.

CEM ÖZCAN: TURİZMDE BÜYÜME GÜÇLÜ ALTYAPIYLA MÜMKÜN

Kamu Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi’nde, turizm bölgelerine yönelik yatırımlarda sürdürülebilirlik, altyapı, ulaşım ve destinasyon yönetimi odaklı projelere öncelik verilmesi öngörülüyor.

Genelge kapsamında yatırım projelerinin hazırlanmasında bölgesel ihtiyaçlar, turizm talebi, sürdürülebilirlik ile ekonomik ve sosyal faydanın dikkate alınması hedefleniyor. Turizm bölgelerinde yatırımcıları destekleyen ve destinasyon yönetimini güçlendiren projelerin yanı sıra, içme suyu, atık su, kanalizasyon ve derin deniz deşarjı gibi temel altyapı yatırımları da önem taşıyor.

ALTİD Başkanı Cem Özcan, kamu yatırımlarında turizm destinasyonlarının uzun vadeli ihtiyaçlarının dikkate alınmasının önemine işaret etti. Özcan, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Turizmde büyüme yalnızca tesis yatırımlarıyla değil, destinasyonun tamamını güçlendiren altyapı yatırımlarıyla mümkün. Turizm bölgelerinde kamu yatırımlarının planlanması, sektörün gelecekteki ihtiyaçları ve artan turizm talebi dikkate alınarak yapılmalı.” Ayrıca Alanya gibi turizm hareketliliğinin yüksek olduğu destinasyonlarda altyapı yatırımlarının turizm planlamasının ayrılmaz bir parçası olduğu unutulmamalı.’’

OTELLER DİJİTAL KANALLARINI GÜÇLENDİRMELİ

Toplantıda değerlendirilen bir diğer konu ise Google’ın Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında seyahat aramalarında yapacağı değişiklikler oldu. Söz konusu düzenlemelerin, otellerin arama sonuçlarındaki görünürlüğü, doğrudan rezervasyon trafiği ve çevrim içi seyahat acenteleriyle (OTA) olan rekabeti üzerinde etkili olması bekleniyor. Dijital seyahat ekosistemindeki değişimlerin otellerin satış ve pazarlama stratejilerini yeniden değerlendirmesini gerektirdiğine dikkat çeken ALTİD, Google’ın Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında seyahat aramalarında yapacağı değişikliklerin, otellerin dijital görünürlüğü ve doğrudan rezervasyon trafiği üzerinde etkili olabileceği değerlendirildi.

ALTİD, çevrim içi seyahat acenteleri önemli bir satış kanalı olmayı sürdürürken, otellerin kendi web sitelerini, doğrudan rezervasyon altyapılarını ve misafir iletişim kanallarını güçlendirmesi gerektiğine dikkat çekti.

REKABETÇİ TURİZM İÇİN UYUM SÜRECİ

ALTİD, turizm sektörünün değişen yatırım ve dijitalleşme dinamiklerine uyum sağlamasının, Alanya’nın turizmdeki rekabet gücünün sürdürülebilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Dernek, güçlü altyapı yatırımları, sürdürülebilir destinasyon yönetimi, dijital kanalların etkin kullanımı ve doğrudan misafir ilişkilerinin geliştirilmesinin Alanya turizminin geleceğinde birbirini tamamlayan unsurlar olduğuna dikkat çekti. ALTİD, bu hedeflerin hayata geçirilmesinde kamu ve özel sektör paydaşları arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesinin, destinasyonun uzun vadeli gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: ALTİD BÜLTEN