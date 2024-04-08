Cinsiyet değiştirmişti; son hali şoke etti

Sosyal medya fenomeni Mika Raun bir süredir görünümündeki değişimiyle yakından takip ediliyor. Cinsiyet değiştiren fenomen sayısız operasyon geçirdi. Tüm operasyonları Türkiye'de geçirmediğini söyleyen fenomen masrafların yaklaşık 2,5 milyon tuttuğunu söylemişti.

DEĞİŞİMİYLE ŞOKE ETTİ

Mika Raun son olarak Tayland'a giderek cinsiyet geçiş operasyonunu yaptırarak süreci tamamlamıştı. Sosyal medyada son halini paylaşan fenomenin değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Geçirdiği operasyonlar sonunda herkes bambaşka birine dönüştüğü konusunda hemfikir oldu.

Kaynak: Haber Merkezi