Cinsiyet değiştirmişti; son hali şoke etti

Sosyal medya fenomeni Mika Raun bir süredir görünümündeki değişimiyle yakından takip ediliyor. Cinsiyet değiştiren fenomen sayısız operasyon geçirdi. Tüm operasyonları Türkiye'de geçirmediğini söyleyen fenomen masrafların yaklaşık 2,5 milyon tuttuğunu söylemişti.
DEĞİŞİMİYLE ŞOKE ETTİ
Mika Raun son olarak Tayland'a giderek cinsiyet geçiş operasyonunu yaptırarak süreci tamamlamıştı. Sosyal medyada son halini paylaşan fenomenin değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Geçirdiği operasyonlar sonunda herkes bambaşka birine dönüştüğü konusunda hemfikir oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.