Şahin: Alanya'nın her sorunu bizim işimiz

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, "Her Şey Alanya’mız İçin" sloganıyla çıktığı yolda mahalle buluşmalarına iftar ve teravih sonrası aralıksız devam ediyor.

Şahin ve ekibi, Elikesik'te müthiş bir kalabalık tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Meşaleler, sevgi sloganları ve havai fişek gösterileri arasında vatandaşla kucaklaşan Şahin, teravih namazı sonrası ve açık havada yapılan buluşmadaki mahşeri kalabalığı görünce duygu dolu anlar yaşadı.



Şahin, 7'den 70'e her yaştan Elikesik sakinleriyle tek tek selamlaştı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Elikesik Mahallesi Muhtarı Yusuf Boz, "Başkanım evinize hoş geldiniz. Bu coşku, bu kalabalık, bu saatte. Halkımız sizi bağrına basmış" dedi.

Vatandaşları tek tek dinleyen Şahin, sorun ve talepleri not aldı. Bir vatandaş "Bu çağda elektriğimiz yok. Nereye başvurduysak sonuç alamadık" dedi. Bir çocuk ise "Başkanım biz bisiklet parkı istiyoruz" dedi.

ŞAHİN: HER SORUN, HER İHTİYAÇ BİZİM İŞİMİZ OLACAK

Şahin, 1 Nisan itibarıyla Alanya'daki tüm ihtiyaç ve taleplerin çözüm makamının Alanya Belediyesi olacağını belirterek, "ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) Başkanlığım döneminde biz demedik; ambulanslar Sağlık Bakanlığı'nın işi. Biz demedik; noterler Adalet Bakanlığı'nın işi. Biz demedik; üniversiteler, yüksek okullar Yüksek Öğretim'in işi, üniversitelerin işi. Biz ne dedik? Memleketimizin sorunuysa bu bizim sorunumuzdur dedik ve gerekenleri yaptık. Durmadan hizmet ürettik. 1 Nisan sonrası da aynen böyle olacak. Her sorun, her ihtiyaç bizim işimiz olacak" şeklinde konuştu. Şahin'in bu sözleri müthiş kalabalık tarafından ayakta alkışlandı.

MEHMET ŞAHİN: O İŞ DE BENDE

Yaşlı bir Elikesik sakini ise "Mahallemize hemşire lazım, doktor lazım, laboratuvar lazım" dedi. "O iş de bende" diyen Şahin, "Aile Sağlığı Merkezleri projemizle halkımız sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorlanmayacak" dedi.

Şahin, projelerine de yoğun destek aldığı Elikesik buluşmasına ilişkin sosyal medya mesajında "Mahalle buluşmalarımız kapsamında Alanya İlçe Başkanımız ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte Elikesik Mahallemizde mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik. Halkımızın sorunlarını dinleme ve projelerimizi paylaşma fırsatı bulduğumuz etkinlikte, mahalle sakinlerimiz ile samimi sohbetler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın dilek ve önerilerini de alma fırsatı bulduğumuz toplantımızda, misafirperverlikleri ve destekleri için Mahalle Muhtarımız Yusuf Boz başta olmak üzere tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ederim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. Her Şey Alanyamız İçin" dedi.

Elikesik'te Şahin'i karşılayan müthiş kalabalığın fotoğrafını sosyal medyada paylaşan vatandaşlar "Elikesik, Mehmet Şahin başkanıma 'O iş bende' diyor" notunu düştüler.

ŞAHİN MERKEZDEN KIRSALA DURMAKSIZIN ÇALIŞTI

Şahin ve ekibi, sabah saatlerinden itibaren Alanya Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretlerine devam ettiler. Her yerde olduğu gibi sanayide de sevgi gösterileriyle karşılanıp desteklenen Şahin, daha sonra Eğriköprü Caddesi üzerinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.



Şahin'in halkla kucaklaşmaları saat 15.00'de Guzyaka Mahallesi'nde, saat 16.30'da Uzunöz Mahallesi'nde, saat 18.00'de Yalçı Mahallesi'nde sürdü. Gittiği her yerde coşkulu kalabalıklar tarafından sevgi gösterileriyle karşılanıp desteklenen Şahin ve ekibi, saat 19.00'da ise Gümüşkavak Mahallesi'nde Saffet Tez'in iftar davetine katıldı.

Şahin, iftarın ardından Gümüşkavak'taki sevenleriyle vedalaşarak Alanya merkeze döndü ve saat 21.00'de Alanya Açık Hava Tiyatrosu önünde Dinek Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Şahin, Dinek'teki mahalle buluşmasında da mahşeri bir kalabalık tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Şahin, yoğun destek aldığı Dinek'te de duygu dolu anlar yaşadı.

Kaynak: Haber Merkezi