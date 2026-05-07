Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazaya karıştığı iddia edilen sürücünün olay yerinden kaçtığı öne sürülürken, araç sürücüsü polis ekiplerine şikayette bulundu.

KONTROLDEN ÇIKIP BARİYERLERE ÇARPTI

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Esra G. idaresindeki 07 CKC 146 plakalı otomobil, bulvar üzerinde ilerlediği sırada sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıktı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük çapta hasar oluştu.

KAZA SONRASI OLAY YERİNDEN KAÇTI

İddiaya göre kazaya neden olan araç sürücüsü olayın ardından bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otomobil sürücüsü Esra G., kaçan sürücünün bulunması için polis ekiplerine şikayetçi oldu.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.