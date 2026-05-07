30 yaşındaki Kübra Yapıcı’nın öldürüldükten sonra yakıldığı ortaya çıktı. Cesedin bir bölümünün Korkuteli Barajı’na atıldığı belirlendi.

Antalya’da 30 Nisan’dan bu yana haber alınamayan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı ile ilgili soruşturmada ortaya çıkan detaylar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Genç kadının silahla öldürüldükten sonra önce toprağa gömüldüğü, daha sonra ise cesedinin yakıldığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İlyas Umut D.’nin verdiği ifade doğrultusunda ekipler Burdur ve Antalya hattında geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan aramalarda Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümünün Antalya Korkuteli Barajı’nda bulunduğu açıklandı.

CESET PARÇALARI BARAJDA BULUNDU

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelinin cesedin bir kısmını baraja attığını itiraf ettiği öğrenildi. Bunun üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ile Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Saatler süren çalışmanın ardından baraj çevresinde Kübra Yapıcı’ya ait olduğu değerlendirilen ceset parçalarına ulaşıldı. Parçalar, olay yeri incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Daha sonra Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi.

ZANLININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltındaki İlyas Umut D.’nin ilk ifadesinde genç kadını market önünde bıraktığını söylediği, ancak polis ekiplerinin yaptığı saha çalışmasında verdiği bilgilerin gerçeği yansıtmadığının belirlendiği öğrenildi.

Şüphelinin daha sonra cinayeti itiraf ettiği ve Kübra Yapıcı’nın borç meselesi nedeniyle Burdur’daki ormanlık alana götürüldüğünü anlattığı belirtildi.

Ortaya çıkan keşif görüntülerinde zanlının, “Uyurken kafasından vurdu. Sonra gömdü. Daha sonra geri dönüp yaktı” şeklinde ifade verdiği görüldü.

“2-3 KEZ YAKTI” İDDİASI

İlyas Umut D.’nin ifadesinde cesedin yok edilmeye çalışıldığı anları da anlattığı öğrenildi. Zanlı, benzin dökülerek cesedin birkaç kez yakıldığını, ardından parçaların kürek yardımıyla toplandığını öne sürdü.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde ormanlık alanda yanmış ceset parçalarına ulaşıldığı bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

Olay, Antalya ve Burdur’da son yılların en çok konuşulan cinayet soruşturmalarından biri haline geldi. Özellikle genç kadının kaybolmasının ardından ortaya çıkan detaylar sosyal medyada da geniş yankı buldu.