Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen ve fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinde 6 madde daha kabul edildi. Düzenleme, özellikle büyükşehirler ve turizm bölgelerinde artan aidat tartışmaları nedeniyle milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

SİTE AİDATLARI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM DÜZENLEMESİ

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen maddelere göre, kentlerin daha planlı ve sağlıklı alanlara dönüştürülmesi amacıyla çeşitli taşınmazların değerlendirilmesi kolaylaştırılacak.

Düzenleme kapsamında, mahalli idarelerin yeni şirket veya kooperatif kurması, mevcut şirketlere ortak olması ya da hisse edinmesi artık Cumhurbaşkanı iznine tabi olacak.

Ayrıca atıl durumdaki taşınmazların;

Kentsel dönüşüm projeleri

Sosyal konut çalışmaları

Sosyal ve kültürel yaşam alanları

için kullanılması hedefleniyor.

ALANYA VE ANTALYA’DA AİDAT TARTIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Özellikle Antalya ve Alanya gibi site yaşamının yoğun olduğu bölgelerde, son dönemde yükselen yüksek aidat ücretleri vatandaşların en çok şikayet ettiği konular arasında yer alıyordu.

Yeni düzenlemenin, site yönetimleri ve ortak yaşam alanlarına ilişkin denetim mekanizmalarını güçlendirmesi bekleniyor.

YAPI DENETİMİNE YENİ ŞARTLAR

Teklifte yapı denetim sistemiyle ilgili önemli değişiklikler de bulunuyor. Buna göre, zemin ve temel etüt kuruluşlarının ortaklarından en az birinin jeoloji, jeofizik veya inşaat mühendisi olması zorunlu hale gelecek.

Yapı denetim, laboratuvar ve zemin etüt kuruluşlarından ayrıca teminat alınacak.

BETON ÜRETİCİLERİNE AĞIR CEZALAR

Düzenleme ile beton üreticilerine yönelik yaptırımlar da sertleşiyor.

Şu durumlarda firmalara yüksek para cezaları uygulanacak:

Standart dışı beton üretimi: 500 bin TL ceza

Mikser etiketi ve kare kod uyumsuzluğu: 250 bin TL ceza

Bu adımın, özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde yapı güvenliğini artırması amaçlanıyor.

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ SÜRECEK

Teklifin 6 maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu çalışmaları ertelendi. Görüşmelerin önümüzdeki birleşimlerde devam etmesi bekleniyor.