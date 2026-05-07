AZERBAYCAN Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Medya Ajansı tarafından, Azerbaycan milli matbuatının 150’nci yılı dolayısıyla, Azerbaycan’a katkıda bulunan kişi ve kurumlara tahsis edilen Azerbaycan Milli Matbuatının 150’nci Yıl Madalyonu ve vesikası, Ankara’da KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’e, Azerbaycan Matbuat Şurası Başkan Yardımcısı Elşad Eyvazlı tarafından takdim edildi.

‘KGK İLE BÜTÜNLEŞTİK’

Küresel Gazeteciler Konseyi’nin (KGK) Azerbaycan’a verdiği medya desteğinin asla azımsanamayacağını belirten Elşad Eyvazlı, “Karabağ savaşımızda arkamızda dimdik duran, uluslararası kamuoyunu lehimize dizayn eden ve defalarca gazeteci gruplarını getirerek, Karabağ meselesindeki haklılığımızı dünyaya haykıran hep KGK oldu. KGK, Azerbaycan’ın medyasıyla da bütünleşti ve çok sayıda üyeye sahip oldu. Azerbaycan devlet yetkililerinin de takdirini kazanan KGK adına Genel Başkan Mehmet Ali Dim’e en önemli devlet nişanı olan bu madalyonu takdim etmekten onur duyuyorum” dedi.



DİM: ONUR DUYDUK

KGK Genel Başkanı Dim, Azerbaycan’dan gelen madalyonun onur verici olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Konseyimizin kuruluşundan bu yana kardeş Azerbaycan’ı hep ayrı bir yere koyduk. Bir millet, bir medya ve iki devlet dedik. Kaldı ki, Azerbaycan’ın haklı Karabağ savaşında uluslararası kamuoyunun doğru haber alması ve bilinçlenmesi adına değişik tarihlerde yabancı gazeteci gruplarını Azerbaycan’a getirdik. Sayın Başkan İlham Aliyev’in basın toplantılarına katıldık. Sayın Başkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev’le defalarca bir araya geldik. Azerbaycan medyasıyla farklı platformlarda işbirliği yaptık. Son olarak Alanya’da Matbuat Şurası ile işbirliği protokolü imzaladık. Elbette bu işbirliği her daim devam edecek. Bu madalyonu konseyimizin tüm üyeleri adına alıyorum ve konseyimizin en müstesna köşesinde sergileyeceğim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ve Medya Ajansı Başkanı Sayın Ahmet İsmayilov’a, ayrıca bu madalyonu Ankara’ya getirerek takdim eden Matbuat Şurası Başkan Yardımcısı Elşad Eyvazlı’ya çok teşekkür ederim.”