Seçimden önce emekliye 'Seyyanen zam': Milyonların beklediği açıklamayı Cumhurbaşkanı yapacak! İşte zam rakamı

Türkiye'de yerel seçimlere günler kala emeklileri heyecanlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Emekliye Seyyanen zam yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen ekonomi mesajları ve ardından AK Partili isimlerin yaptığı peş peşe açıklamalar, Ankara kulislerini hareketlendirdi.

MİLYONLAR O TARİHE KİLİTLENDİ

Milyonlarca emekli 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi maaşlarına zam beklerken; AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den gelen açıklamalar dikkat çekti. Tüm gözler ise 23 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Kulislerde ise 5 bin TL seyyanen zam iddiaları konuşulmaya başlandı.

DAHA ÖNCE DE ANKARA ADAYI SÖYLEMİŞTİ

Milyonlarca emekli seçim öncesi müjde beklerken, iktidar cephesinden açıklamalar peş peşe geldi. Önce Turgut Altınok sonra Fatih Şahin tarafından yapılan açıklamalar, emeklinin maaşlarda iyileşme beklentisi arttı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HER ŞEYİN FARKINDA"



Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok "Cumhurbaşkanımız ile konuştum, emeklilerle ilgili bütçe imkanlarına göre iyileştirme yapılacak. Hiçbir emeklimizi mağdur etmeyeceğiz. Bayram ikramiyesiyle ilgili bir rakam telaffuz etmedi. Durumu biraz konuştum. Cumhurbaşkanımız da olayın farkında." diye konuştu.



Detayları ise açıklamayan Altınok, "Bunu Cumhurbaşkanımızın açıklaması daha doğru" dedi.

ŞU AN ERDOĞAN'IN MASASINDA

Bir açıklama da AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den geldi. Katıldığı televizyon programına milyonlarca emekliyi ilgilendiren ifadeler kullanan Şahin, "Vatandaşımızın derdi neyse, gündemi neyse bize ne geliyorsa biz bunu masaya koyup değerlendirmemizi yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar olgunlaştığında Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır. Emekliler ile ilgili beklentilerin farkındayız." dedi.

İŞTE GELECEK ZAM RAKAMI: TAM 5 BİN TL

AK Parti cephesinden peş peşe gelen açıklamalar seçim öncesi emekliye maaş zaamı yapılacak iddialarını güçlendirirken, kulislerde emekliye 31 Mart yerel seçimleri öncesi 5 bin TL seyyanen zam yapılacağı konuşulmaya başlandı.

ERDOĞAN 23 MART'TA AÇIKLAYACAK

Emekliye seyyanen zam için gözler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Mart'ta gerçekleştireceği büyük Ankara mintingine çevrildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlere 1 hafta kala milyonlarca emekliye zam müjdesi verip vermyeceği merak konusu oldu.

SÜRPRİZ OLABİLİR

Çıkan iddialarla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan gazeteci Fatih Portakal da "Emeklilerle ilgili şu bilgiyi vereyim. Bir sürpriz olabilir. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyyanen zam açıklayabilir. İddialar bu şekilde" diye konuştu.

Kaynak: MYNET