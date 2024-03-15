Şahin'den Özçelik'in seçim ofisine ziyaret

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, halkla kucaklaşmalarına iftar ve teravih namazı sonrası Süleymanlar Mahallesi'nde devam etti. Şahin, Konaklı ve Payallar Hali ile Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde de esnafları ziyaret etti. Şahin, esnaf ziyaretleri sırasında CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik'in merkez seçim ofisini de ziyaret ederek siyasi nezaket örneği sergiledi.



İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in halkla buluşmaları aralıksız olarak devam ediyor.



Şahin, halkla kucaklaşmalarına iftar ve teravih namazı sonrası Süleymanlar Mahallesi'nde devam etti. Her yerde olduğu gibi Süleymanlar'da da coşkulu bir kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Şahin, tek tek selamlaştığı vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

ŞAHİN'DEN ÇÖZÜM VE KALKINMA SÖZÜ

Şahin, Alanya'nın kırsal mahallelerinin kalkınması için hazırladığı projelerine Süleymanlar'da da yoğun destek aldı. Şahin, kendisine yığınla sorun aktaran vatandaşlara 1 Nisan sabahını işaret ederek çözüm ve kalkınma sözü verdi. Şahin, "İnşaAllah bizler; ben ve ekip arkadaşlarım, 1 Nisan’dan itibaren Alanya’mızda yepyeni, tertemiz, pırıl pırıl ve adaletli bir dönemi başlatacağız. Bizler buna inanıyoruz, siz de değişimin gücüne inanın" dedi.

Şahin, Süleymanlar buluşmasına ilişkin sosyal medya mesajında "Mahalle buluşmalarımız kapsamında Alanya İlçe Başkanımız ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte Süleymanlar’da mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik.

Halkımızın sorunlarını dinleme ve projelerimizi paylaşma fırsatı bulduğumuz etkinlikte, mahalle sakinlerimiz ile samimi sohbetler gerçekleştirdik.

Vatandaşlarımızın dilek ve önerilerini de alma fırsatı bulduğumuz toplantımızda, misafirperverlikleri ve destekleri için başta mahalle muhtarımız Süleyman Kara ve tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ederim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşaAllah" dedi.

ŞAHİN'E KONAKLI VE PAYALLAR'DA YOĞUN DESTEK

Şahin, ekip arkadaşları ile birlikte esnaf ziyaretlerini de Konaklı ve Payallar Hali ile Ahmet Tokuş Bulvarı’nda sürdürdü. Esnaflar, büyük ilgiyle karşıladıkları Şahin'e "Şahin Başkan yanındayız, seninleyiz" diyerek destek verdiler.

Şahin, Konaklı-Payallar Hal ziyaretinde de büyük ilgiyle karşılandı. Halcileri dinleyen, sebze paketleyen işçilere yardım eden Şahin, çocukluk ve gençlik yıllarında kendisinin de Alanya Sebze ve Meyve Hali'nde uzun yıllar sandık çakarak aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Şahin, yoğun destek gördüğü hal ziyaretine ilişkin sosyal medya mesajında "Alanya İlçe Başkanımız ve ekip arkadaşlarımızla birlikte Konaklı ve Payallar Toptancı Hallerimizde bulunan değerli esnaflarımızı ziyaret ederek sohbet ettik. Hem hal esnafımızın hem de Alanya'mızın çözüm bekleyen sorunları ile ilgili dostlarımızın taleplerini ve görüşlerini aldık. Rabbim ülkemiz ekonomisine can suyu olan tüm emekçi esnaflarımız ve tüccarlarımız ile çiftçilerimize helalinden bol kazançlar nasip etsin inşaAllah" dedi.



ÖZÇELİK'İN SEÇİM OFİSİNDE 'ŞAHİN' SÜRPRİZİ

Şahin, Ahmet Tokuş Bulvarı’ndaki esnaf ziyaretlerinde de yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Esnafın diğer dilek ve önerilerini dinleyen, esnafa yönelik projelerini paylaşan Şahin, "Esnaflarımızı ziyaret ederek, esnaf dostlarımız ve alışveriş yapan vatandaşlarımız ile sohbet ettik. Her zaman desteklediğimiz esnaflarımızın yanında olmaya her daim devam edeceğiz. Rabbim esnaflarımıza helalinden bol kazançlar nasip etsin, birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah" dedi.

Şahin, esnaf ziyaretleri sırasında CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik'in merkez seçim ofisini de ziyaret etti. Şahin, Özçelik'in olmadığı ofiste bulunan vatandaşlarla da tek tek selamlaştı ve sohbet etti. Şahin'in bu ziyaretini görenler "Siyasi nezaket örneği" dediler.