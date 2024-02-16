Okan Buruk 17 yıllık eşinden boşandı

2013 yılında da boşanma kararı alarak mahkemeye başvuran çift, daha sonra evliliklerine bir şans daha tanımaya karar vermişti.

15 yaşında Ali Yiğit adında bir oğulları bulunan Okan Buruk ile Nihan Akkuş Buruk’un geçen ay boşandığı ortaya çıktı.

Kaynak: HÜRRİYET