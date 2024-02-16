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Okan Buruk 17 yıllık eşinden boşandı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş Buruk 17 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

16 Şub 2024 - 19:24 - Magazin

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